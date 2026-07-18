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Индия запустила в космос первую частную ракету

Индийский аэрокосмический стартап Skyroot Aerospace осуществил запуск первой в стране частной орбитальной ракеты-носителя. Это испытание стало ключевым на пути Индии к завоеванию более ощутимой доли на глобальном рынке коммерческих космических пусков.

Источник изображений: Skyroot Aerospace

Источник изображений: Skyroot Aerospace

Ракета-носитель Vikram-1 стартовала с площадки космического центра Сатиша Дхавана на Шрихарикоте, оставляя за собой шлейф огня и дыма и неся на борту полезную нагрузку нескольких коммерческих заказчиков в рамках миссии Mission Aagaman. Примерно через 15 минут после старта ракета успешно доставила полезную нагрузку на орбиту высотой 450 км, сделав Индию третьей страной мира, достигшей возможности проведения орбитальных пусков силами частных компаний.

В рамках этой миссии Skyroot Aerospace во время полёта ракеты провела проверку двигателей, бортовой электроники, систем наведения, навигации и управления, а также собрала данные, которые помогут продолжить движение к проведению коммерческих пусков в будущем. «Mission Aagaman — это большой успех. Это испытательный полёт. Мы проведём ещё несколько таких перед тем, как перейти к регулярным коммерческим пускам», — говорится в заявлении компании.

Основанная в 2018 году Skyroot Aerospace стала одним из представителей нового поколения индийских космических стартапов, сумевших добиться поддержки со стороны глобальных инвесторов. Компания стала первым представителем отрасли в стране, достигшим рыночной капитализации в $1 млрд.

Что касается Vikram-1, то это 22-метровая ракета, предназначенная для доставки на низкую околоземную орбиту грузов массой до 350 кг. В конструкции используется три твердотопливные ступени и жидкостный орбитальный модуль коррекции, оснащённый напечатанным на 3D-принтере двигателем. В рамках нынешней миссии на орбиту было выведено несколько демонстрационных спутников от клиентов Skyroot из Индии и других стран.

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Теги: skyroot aerospace, индия, космос
skyroot aerospace, индия, космос
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