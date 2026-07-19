Сегодня 19 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Ролевая игра Zero Parades: For Dead Spie...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от авторов культовой Disco Elysium провалилась, в студии пройдут сокращения

Почти два месяца назад, 21 мая, состоялся релиз психоделической ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies от лондонской ZA/UM. В 2019 году эта студия выпустила культовый детектив Disco Elysium, но у его идейного последователя не получилось завоевать любовь публики. Как итог — скромные продажи и новость о сокращении штата разработчиков.

Источник изображения: ZA/UM

Источник изображения: ZA/UM

Информация о вынужденных увольнениях появилась в официальном микроблоге студии. В своём обращении к игрокам руководство дало понять, что «до 32 сотрудников» из разных отделов лишатся своих должностей.

«Хотя игра Zero Parades: For Dead Spies получила признание критиков, её коммерческий успех не позволил нам содержать студию нынешних размеров», — объясняют своё решение в ZA/UM.

Напомним, психоделическая шпионская ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies вышла на PC (Steam, GOG, Epic Games Store). До конца 2026 года должен состояться релиз на PS5.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft пришлось объяснять, что уволенных из Xbox сотрудников не заменят гастарбайтерами
Ubisoft отметила успешный релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced увольнением разработчиков игры
Xbox отметила выход дополнения Revelations к Doom: The Dark Ages увольнением половины сотрудников id Software — студия «фактически мертва»
В Roblox появился встроенный вайбкодинг — пользователи смогут создавать игры с помощью ИИ
Саудовская Аравия получит одобрение ЕС на покупку Electronic Arts
На волне успеха: спустя неделю после релиза продажи Assassin’s Creed Black Flag Resynced взяли новую высоту
Теги: zero parades: for dead spies, za/um, ролевая игра
zero parades: for dead spies, za/um, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Телевизоры LG уличили в слежке за пользователями, а мониторы — в самовольной установке ненужного ПО
Bethesda официально анонсировала Fallout 5, новую Fallout от Obsidian, ремастеры Fallout 3 и New Vegas
Автомобили становятся новыми «пожирателями» памяти — в них уже встречается до 100 Гбайт DRAM и до 1,5 Тбайт SSD
Китайская модель Kimi K3 поставила под вопрос лидерство США в области ИИ
Япония разморозила строительство маглева Токио — Нагоя после десятилетней паузы
Ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от авторов культовой Disco Elysium провалилась, в студии пройдут сокращения 2 ч.
Новая статья: Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это давно должно было случиться. Рецензия 2 ч.
По итогам раунда финансирования M рыночная стоимость Databricks вырастет до $188 млрд 3 ч.
Китай отверг обвинения в незаконной дистилляции американских ИИ-моделей 8 ч.
Графический ИИ-редактор Google Pics начнёт работу 18 августа 10 ч.
В Roblox появился встроенный вайбкодинг — пользователи смогут создавать игры с помощью ИИ 10 ч.
«Вот так и проигрывается гонка ИИ», — советник Белого дома раскритиковал регулирование отрасли 11 ч.
Apple Music повысила цены из-за «роста лицензионных расходов» 11 ч.
Саудовская Аравия получит одобрение ЕС на покупку Electronic Arts 12 ч.
Microsoft разрабатывает Project Perception — свой ответ на Anthropic Mythos 13 ч.
Индия запустила в космос первую частную ракету 4 ч.
Видеокарты GeForce RTX 50 Super готовы к выпуску, но всё упёрлось в память 4 ч.
Китайская Lisuan Technology выпустила более доступную версию своей игровой видеокарты LX 7G100 8 ч.
Утечка: Intel выпустит настольные Core Ultra 400S в несколько этапов на протяжении 2027 года 8 ч.
Valve не ожидает смягчения кризиса на рынке памяти в ближайшее время — «будет только хуже» 9 ч.
Акции SpaceX обновили минимум — рынок не оценил срыв испытательного полёта Starship 9 ч.
Куртка главы Nvidia ушла на аукционе Sotheby's почти за $1 млн 11 ч.
Инвесторы засомневались в ИИ-буме — акции производителей чипов пошли вниз 12 ч.
Для ИИ и для «квантов»: В Японии заработали суперкомпьютеры RIKYU и ROQUO на базе NVIDIA GB200 NVL4 13 ч.
Anthropic ведёт переговоры с Meta об аренде её вычислительных мощностей 13 ч.