Ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от авторов культовой Disco Elysium провалилась, в студии пройдут сокращения

Почти два месяца назад, 21 мая, состоялся релиз психоделической ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies от лондонской ZA/UM. В 2019 году эта студия выпустила культовый детектив Disco Elysium, но у его идейного последователя не получилось завоевать любовь публики. Как итог — скромные продажи и новость о сокращении штата разработчиков.

Информация о вынужденных увольнениях появилась в официальном микроблоге студии. В своём обращении к игрокам руководство дало понять, что «до 32 сотрудников» из разных отделов лишатся своих должностей.

«Хотя игра Zero Parades: For Dead Spies получила признание критиков, её коммерческий успех не позволил нам содержать студию нынешних размеров», — объясняют своё решение в ZA/UM.

Напомним, психоделическая шпионская ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies вышла на PC (Steam, GOG, Epic Games Store). До конца 2026 года должен состояться релиз на PS5.