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Alibaba откроет доступ к своим средствам разработки, чтобы бросить вызов Nvidia CUDA

Американская компания Nvidia стала доминирующим игроком в сегменте ускорителей ИИ не моментально. Этому способствовала многолетняя работа по продвижению своей инфраструктуры, включая средства для разработчиков CUDA. Китайская Alibaba Group готова пойти аналогичным путём, а потому откроет свободный доступ к фирменным средствам разработки.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

О намерениях сделать исходный код своего программного инструментария открытым и общедоступным профильное подразделение T-Head заявило на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае (WAIC) буквально вчера, как отмечает South China Morning Post. Чипы семейства Zhenwu используют программные библиотеки SAIL для разработки программного обеспечения, необходимого в сфере ИИ. Этот инструментарий отныне будет доступен международным разработчикам ПО без оплаты и ограничений. Конкурирующие Huawei Technologies и Moore Threads Technology подобный подход к распространению своего ПО тоже поддерживают. Первая соответствующие шаги предприняла ещё в прошлом году, открыв доступ к платформе CANN, которая позволяет разрабатывать ПО для фирменных ускорителей Huawei Ascend.

По словам представителей T-Head, открытие доступа к инструментарию SAIL направлено на облегчение использования фирменных ускорителей Alibaba международными разработчиками. Адаптировать эти средства разработки к популярному программному окружению можно менее чем за семь дней, как отмечают в T-Head. Для миграции на SAIL требуются минимальные изменения на уровне программного кода. По состоянию на апрель этого года, Alibaba удалось поставить 560 000 ускорителей Zhenwu более чем 400 корпоративным клиентам из более чем 20 отраслей экономики. Alibaba также продвигает и собственные клиентские устройства, на WAIC компания представила свои первые наушники с поддержкой ИИ. Попутно Alibaba создаются программные решения, направленные на более широкое распространение технологий искусственного интеллекта.

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Теги: alibaba, ии-чип, ии, cuda, китайские производители
alibaba, ии-чип, ии, cuda, китайские производители
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