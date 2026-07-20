Сегодня 20 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники SK hynix готова построить завод по выпус...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SK hynix готова построить завод по выпуску памяти в США, чтобы побороть высокие цены

Довольно неожиданное высказывание в духе «пчёлы против мёда» на прошлой неделе прозвучало из уст председателя совета директоров SK Group Чхэ Тхэ Вона (Chey Tae-won), который посетовал на высокие цены на память, предложив в качестве одной из мер по борьбе с ними увеличение объёмов выпуска профильной продукции и строительство предприятия в США.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Как отмечает The Chosun Daily, глава SK Group назвал цены на память аномально высокими. Если ИИ-компании ещё могут нивелировать рост затрат за счёт средств инвесторов, производители ПК и смартфонов не имеют особого выбора, кроме как переноса возросших расходов на стоимость собственной продукции. Поскольку последняя чаще всего приобретается частными потребителями, рост цен на электронику негативно влияет на всю экономику.

Председатель совета директоров SK Group, в состав которой входит SK hynix, предупредил об опасности ограничений на строительство новых предприятий существующими игроками рынка. Если они не будут строить новые заводы, то высокая доходность рынка привлечёт новых игроков, и тогда у «старожилов» появятся новые конкуренты. Примером можно считать готовность Илона Маска (Elon Musk) попробовать свои силы в производстве передовых ИИ-чипов, хотя речь и не идёт о выпуске микросхем памяти. Насыщение рынка существующими производителями хоть и приведёт к снижению прибыли, позволит оградить его от усиления конкуренции.

Кроме того, «чипфляция» и сопутствующий рост цен способствуют формированию геополитической напряжённости. По словам главы SK Group, нужно поддерживать рынок в долгосрочной перспективе, чтобы он регулярно приносил плоды своим участникам, а не жить одним днём. В следующем году, как полагает Чхэ Тхэ Вон, спрос на ИИ-чипы вырастет ещё на 60–100 %, но объёмы производства у основных игроков рынка не увеличатся пропорционально. Сейчас ИИ-сектор формирует спрос на примерно половину продукции полупроводниковой отрасли, поэтому в целом потребности рынка в чипах увеличатся на 50–60 %. В любом случае, как пояснил представитель южнокорейского производителя памяти, в следующем году дефицит предложения ещё усилится, поскольку никто из поставщиков не успеет нарастить объёмы производства продукции. Давление сейчас наблюдается не только на самих производителей, но даже на правительство Южной Кореи, поскольку два крупнейших поставщика памяти на мировой рынок как раз имеют штаб-квартиры в этой стране.

Чхэ Тхэ Вон считает важным строить предприятия по выпуску чипов и в США, пусть во многом это мнение и сформировано с учётом геополитического давления на Южную Корею. Тем не менее, сейчас SK Group ищет места для строительства новых предприятий по всему миру, и попытается отобрать наиболее удачные, которые позволят быстро реализовать проект и запустить производство памяти.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
США захотели «свою долю» от сверхприбылей корейских производителей чипов
Акции SK hynix взлетели на 11 % и потянули вверх весь азиатский рынок чипов
Акции SK hynix обрушились на 15 % в Южной Корее после успешного дебюта в США
Valve не ожидает смягчения кризиса на рынке памяти в ближайшее время — «будет только хуже»
Kioxia присудили выплатить спутниковому оператору Viasat $229 млн за нарушение патента
На фоне ИИ-бума ASML выдаст всем работникам премии в виде акций на сумму 20 тысяч евро
Теги: sk group, sk hynix, сша, производство микросхем
sk group, sk hynix, сша, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Alibaba анонсировала 2,4-триллионную ИИ-модель Qwen3.8 и пообещала открыть её веса
OpenAI признала, что GPT-5.6 иногда удаляет файлы пользователей, но это «честная ошибка»
Видеокарты Nvidia умеют показывать температуру каждого чипа памяти по отдельности — энтузиасты нашли доступ
Белый дом имеет больше власти над распространением передовых ИИ-моделей, чем их разработчики
Honor открыла предзаказы на Robot Phone — смартфон с роботизированной 200-Мп камерой на подвесе
Alibaba откроет доступ к своим средствам разработки, чтобы бросить вызов Nvidia CUDA 22 ч.
Американским чиновникам вновь разрешили устанавливать TikTok на служебных устройствах 23 ч.
Ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от авторов культовой Disco Elysium провалилась, в студии пройдут сокращения 19-07 00:47
Новая статья: Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это давно должно было случиться. Рецензия 19-07 00:10
По итогам раунда финансирования M рыночная стоимость Databricks вырастет до $188 млрд 18-07 23:16
Китай отверг обвинения в незаконной дистилляции американских ИИ-моделей 18-07 18:31
Графический ИИ-редактор Google Pics начнёт работу 18 августа 18-07 16:02
В Roblox появился встроенный вайбкодинг — пользователи смогут создавать игры с помощью ИИ 18-07 15:50
«Вот так и проигрывается гонка ИИ», — советник Белого дома раскритиковал регулирование отрасли 18-07 15:44
Apple Music повысила цены из-за «роста лицензионных расходов» 18-07 14:55
SK hynix готова построить завод по выпуску памяти в США, чтобы побороть высокие цены 43 мин.
Новая статья: Обзор смартфона TECNO SPARK 50: все тренды разом — чуть дороже 10 тысяч рублей 4 ч.
Новая статья: Лучший процессор под DDR4 в 2026 году: AM4 против LGA 1700 6 ч.
SharonAI сдаст мощности своего ИИ ЦОД Новой Зеландии за $1,32 млрд 7 ч.
Экоактивисты забросали кислотными «бомбочками» строящийся ЦОД Microsoft в Нидерландах 7 ч.
Китайская Shanghai Xingshu Tiansuan запустила первые спутники для вычислений в космосе раньше Илона Маска 13 ч.
Видеокарты GeForce RTX 50 вновь научились показывать температуру Hotspot, хотя Nvidia скрывала этот датчик 13 ч.
Продажи Steam Machine оказались лучше ожиданий — до 15 тыс. штук в неделю 14 ч.
Инсайдер раскрыл особенности смарт-часов Samsung Galaxy Watch 9 в преддверии презентации 19 ч.
Индия запустила в космос первую частную ракету 18-07 22:47