SK hynix готова построить завод по выпуску памяти в США, чтобы побороть высокие цены

Довольно неожиданное высказывание в духе «пчёлы против мёда» на прошлой неделе прозвучало из уст председателя совета директоров SK Group Чхэ Тхэ Вона (Chey Tae-won), который посетовал на высокие цены на память, предложив в качестве одной из мер по борьбе с ними увеличение объёмов выпуска профильной продукции и строительство предприятия в США.

Как отмечает The Chosun Daily, глава SK Group назвал цены на память аномально высокими. Если ИИ-компании ещё могут нивелировать рост затрат за счёт средств инвесторов, производители ПК и смартфонов не имеют особого выбора, кроме как переноса возросших расходов на стоимость собственной продукции. Поскольку последняя чаще всего приобретается частными потребителями, рост цен на электронику негативно влияет на всю экономику.

Председатель совета директоров SK Group, в состав которой входит SK hynix, предупредил об опасности ограничений на строительство новых предприятий существующими игроками рынка. Если они не будут строить новые заводы, то высокая доходность рынка привлечёт новых игроков, и тогда у «старожилов» появятся новые конкуренты. Примером можно считать готовность Илона Маска (Elon Musk) попробовать свои силы в производстве передовых ИИ-чипов, хотя речь и не идёт о выпуске микросхем памяти. Насыщение рынка существующими производителями хоть и приведёт к снижению прибыли, позволит оградить его от усиления конкуренции.

Кроме того, «чипфляция» и сопутствующий рост цен способствуют формированию геополитической напряжённости. По словам главы SK Group, нужно поддерживать рынок в долгосрочной перспективе, чтобы он регулярно приносил плоды своим участникам, а не жить одним днём. В следующем году, как полагает Чхэ Тхэ Вон, спрос на ИИ-чипы вырастет ещё на 60–100 %, но объёмы производства у основных игроков рынка не увеличатся пропорционально. Сейчас ИИ-сектор формирует спрос на примерно половину продукции полупроводниковой отрасли, поэтому в целом потребности рынка в чипах увеличатся на 50–60 %. В любом случае, как пояснил представитель южнокорейского производителя памяти, в следующем году дефицит предложения ещё усилится, поскольку никто из поставщиков не успеет нарастить объёмы производства продукции. Давление сейчас наблюдается не только на самих производителей, но даже на правительство Южной Кореи, поскольку два крупнейших поставщика памяти на мировой рынок как раз имеют штаб-квартиры в этой стране.

Чхэ Тхэ Вон считает важным строить предприятия по выпуску чипов и в США, пусть во многом это мнение и сформировано с учётом геополитического давления на Южную Корею. Тем не менее, сейчас SK Group ищет места для строительства новых предприятий по всему миру, и попытается отобрать наиболее удачные, которые позволят быстро реализовать проект и запустить производство памяти.