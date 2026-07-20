GameStop не оставляет попыток купить eBay и уже поглотила её десятую часть

В мае этого года американская торговая сеть GameStop предложила $56 млрд за активы интернет-аукциона eBay, но получила отказ от руководства последнего, хотя и не опустила после этого руки. Сейчас GameStop уже владеет 10 % акций eBay и предпринимает другие шаги, направленные на реализацию сделки даже вопреки позиции руководства eBay.

Поскольку eBay по величине капитализации превышает GameStop в пять раз, их вероятный союз вызвал немало скепсиса со стороны Уолл-стрит, как отмечает Financial Times, но генерального директора второй из компаний Райана Коэна (Ryan Cohen) это не особо смущает. В интервью этому изданию он признался, что публичность соответствующей информации ничуть не повлияла на его жизнь, поскольку он продолжает сосредоточенно работать и двигаться к намеченной цели, желая овладеть eBay.

Коэн за прошедшее время аккумулировал в своих руках 10 % акций eBay, фактически удвоив принадлежавшую ему долю. Он также отказался от намерений назначить себе в случае завершения сделки премиальные выплаты на сумму $35 млрд, которые вызвали критику совета директоров eBay. Глава GameStop также провёл перестановки в команде своих юридических и PR-советников, одновременно изучая отношение к вероятной сделке со стороны других крупных акционеров eBay. Хотя он прямо не комментирует готовность сделать предложение о выкупе акций у прочих инвесторов eBay в обход руководства, с его слов становится понятно, что «рассматриваются все возможности». Как отметил Коэн, акционеры eBay могут дождаться годового собрания, чтобы обсудить возможность взаимодействия с GameStop. До этой поры последняя из компаний не будет сидеть сложа руки, как подчеркнул Коэн.

Он уже строит планы по реформированию бизнеса eBay, как отмечает Financial Times. По крайней мере, одним из первых шагов Коэна в случае покупки eBay станет агрессивное снижение издержек по примеру Chewy — сети по реализации корма для животных, которую Коэн основал. В случае с eBay пространство для творчества в данной сфере определённо есть, поскольку операционные расходы компании за последние пять лет выросли на 26 % до $5,6 млрд, а операционная прибыль сократилась на 14 % до $2,2 млрд. Как признался Коэн, действующий генеральный директор eBay Джейми Янноне (Jamie Iannone), который руководит компанией шесть лет, отказался встречаться с ним в мае этого года. Сам Коэн убеждён, что только акционеры могут решать, кто должен возглавлять eBay, и он вполне видит себя в этой роли.