В России рухнули продажи ноутбуков на 20 % — всему виной рост цен

В первом полугодии 2026 года продажи ноутбуков в России сократились год к году на 19,6 % в штучном и на 13,5 % в денежном выражении. При этом средняя стоимость ноутбука выросла за год на 17,3 %, до 66 921 рубля, сообщил Forbes со ссылкой на источник на рынке бытовой техники и электроники.

По данным источника, во втором квартале в России было реализовано 558 тыс. ноутбуков на сумму 37,4 млрд руб., что на 19,8 % меньше год к году в штучном и на 5,9 % — в денежном выражении.

Согласно статистике «М.Видео», в первом полугодии в России было продано 1,12 млн ноутбуков на сумму 72,6 млрд руб. При этом доля моделей стоимостью свыше 50 тыс. руб. за год выросла с 48 до 57 %, а стоимостью более 72 тыс. руб. — с 25 до 31 %. Лидерами по продажам в денежном выражении стали бренды Asus, Apple, Huawei, Honor и MSI, в количественном выражении — Asus, Huawei, Honor, Unbranded и Lenovo.

По прогнозу главы направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирины Бабиной, в этом году продажи ноутбуков составят около 1,9–2,5 млн единиц против 3 млн в 2025 году. По её оценке, средняя стоимость устройств в первом полугодии выросла примерно на 10 % год к году. Цены могут и дальше расти во втором полугодии — вплоть до 30–40 % — на фоне удорожания компонентов и постепенного исчерпания запасов. Эксперт объяснила снижение спроса сохраняющейся экономической неопределённостью, из-за которой покупатели не спешат обновлять имеющиеся модели.

В компании Wildberries & Russ сообщили, что рост контрактных цен на оперативную память и SSD отразился на мировом производстве. Например, в бюджетном сегменте Intel сократила выпуск менее прибыльных моделей N100 и N300, которые составляли основу ноутбуков начального уровня. В компании считают, что сейчас относительно подходящее время для покупки техники в связи со сниженным курсом валют и её доступностью по старым закупочным ценам. «Новые поставки ожидаются к июлю—августу 2026 года, в связи с чем мы получим смену модельного ряда у большинства производителей с новым ценообразованием и компромиссными характеристиками», — рассказали в Wildberries & Russ.

Директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Пётр Горбей сообщил, что в связи со снижением доходов и высокой стоимостью кредитов россияне предпочитают подождать более благоприятного в экономическом плане периода. «Тем более что, как правило, это покупка не первого компьютера, а замена уже существующего. И это в большинстве случаев позволяет подождать», — пояснил эксперт. Он добавил, что рост цен на ноутбуки связан со значительным подорожанием комплектующих.

В одном из крупных ретейлеров сообщили, что рынок ноутбуков сейчас переживает турбулентность. «Продажи в этом году пока замедлились на 20 %, цены для конечного потребителя ползут вверх. Цены на оперативную память и SSD в начале 2026 года выросли более чем на 60 %. Аналитические издания закладывают пессимистичный прогноз по сокращению выпуска ноутбуков более чем на 14 %», — отметили в компании.