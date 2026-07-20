The Life and Suffering of Prince Jerian от экс-разработчиков «Жизни и страданий господина Бранте» стартовала в Steam с «очень положительными» отзывами

Как и было обещано, 20 июля состоялся релиз сюжетной ролевой игры The Life and Suffering of Prince Jerian от основанной экс-разработчиками The Life and Suffering of Sir Brante российской студии Schisma Games и издателя 101XP.

The Life and Suffering of Prince Jerian поступила в продажу эксклюзивно для сервиса цифровой дистрибуции Steam. Премьера сопровождалась двумя релизными трейлерами — кинематографическим и геймплейным.

Стоимость The Life and Suffering of Prince Jerian в российском сегменте составляет 990 рублей, однако до 3 августа на игру действует 15-процентная скидка — на протяжении акции покупка обойдётся в 841 рубль.

События The Life and Suffering of Prince Jerian разворачиваются параллельно истории господина Бранте, но в центре повествования теперь принц Джериан из рода Темпестов — наследник Блаженной Аркнийской империи.

Игрокам предстоит пройти путь от ребёнка до будущего императора: принимать множество непростых решений, развивать персонажа, создавать свою историю и вершить судьбу целой страны.

Первые пользователи The Life and Suffering of Prince Jerian в Steam встретили игру «очень положительными» отзывами — рейтинг проекта на площадке составляет 89 % с учётом покупок вне магазина Valve.

Тем временем оригинальная The Life and Suffering of Sir Brante вышла на Nintendo Switch и Switch 2, а в Steam временно доступна абсолютно бесплатно — раздача продлится до 23 июля.