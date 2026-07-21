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GeForce RTX 5050, терабайтный SSD и DDR4: в «М.Видео» рассказали, какие комплектующие россияне чаще выбирают для сборки ПК

В «М.Видео» раскрыли результаты анализа первых заказов пользователей новой услуги по профессиональной сборке персональных компьютеров, которую компания запустила в июне 2026 года. Как показала аналитика, при сборке ПК пользователи из комплектующих отдают предпочтение современным видеокартам Nvidia GeForce RTX 50-й серии, процессорам AMD Ryzen 5 и Intel Core i5, а также быстрым NVMe SSD объёмом от 1 Тбайт.

Около половины всех заказов на профессиональную сборку компьютеров в сервисном центре «М.Мастер» пришлось на клиентов из Москвы, ещё по 20 % — на Краснодар и Новосибирск. Также услугу сборки начали предоставлять в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

При выборе материнских плат клиенты чаще всего заказывают модели Gigabyte на чипсетах B550 и B760, а также MSI серии A520M PRO. Предпочтения по процессорам разделились практически поровну между платформами AMD и Intel. Наиболее популярны чипы AMD Ryzen 5 и Intel Core i5, которые обеспечивают оптимальный баланс производительности и стоимости для игр, работы и повседневных задач. Среди более производительных конфигураций чаще выбирают системы на базе AMD Ryzen 7 в сочетании с видеокартами Nvidia GeForce RTX 5070.

В компании отметили устойчивый интерес к новому поколению видеокарт Nvidia GeForce RTX 50-й серии. Самой востребованной у пользователей оказалась GeForce RTX 5050, отличающаяся современным уровнем производительности и поддержкой актуальных технологий обработки графики.

При выборе памяти покупатели чаще заказывают для сборки модули DDR4 вместо DDR5, главным образом из-за заметной разницы в стоимости. Среди производителей оперативной памяти наибольшей популярностью пользуются Kingston и Patriot. Наиболее востребованной конфигурацией является 16 Гбайт с возможностью последующего расширения до 32 или 64 Гбайт.

Что касается накопителей, то здесь доминируют быстрые NVMe SSD объёмом от 1 Тбайт. Помимо традиционно популярных изделий Kingston и A-Data, растущий интерес пользователи проявляют к накопителям Digma благодаря привлекательному сочетанию стоимости и характеристик.

Также аналитики отметили изменение отношения пользователей к самим ПК. Если раньше системный блок, как правило, устанавливали под столом, воспринимая его исключительно как рабочий инструмент, то сегодня ПК рассматривается как полноценная часть рабочего пространства и интерьера. Покупатели всё чаще выбирают корпуса с панорамным остеклением, эффектной подсветкой и современными системами охлаждения, предлагающие сочетание высокой производительности и визуально привлекательной системы.

Руководитель департамента физических Компании М.Видео Андрей Агапов отметил, что покупатели всё чаще подходят к выбору персонального компьютера индивидуально. «Сегодня пользователи собирают ПК под широкий спектр задач — будь то современные игры, работа с графикой, программирование или использование инструментов искусственного интеллекта. При этом всё больше внимания уделяется не только производительности, но и внешнему виду системы, возможностям дальнейшей модернизации и качеству сборки. Именно поэтому профессиональная сборка становится всё более востребованной услугой: она позволяет получить оптимально настроенный компьютер, полностью соответствующий ожиданиям владельца», — сообщил он.

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Теги: пк, сборка, комплектующие, м.видео
пк, сборка, комплектующие, м.видео
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