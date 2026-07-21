Anthropic выплатит авторам $1,5 млрд за «пиратскую библиотеку» для обучения Claude

Судья в Сан-Франциско одобрила мировое соглашение разработчика систем искусственного интеллекта Anthropic на сумму $1,5 млрд по коллективному иску, поданному группой писателей, которые обвинили компанию в неправомерном использовании их книг при обучении чат-бота Claude.

Дело является одним из нескольких десятков исков, поданных правообладателями, в том числе писателями и новостными агентствами, против технологических компаний по поводу обучения больших языковых моделей; это также первое крупное мировое соглашение в США. «Мы достигли этого соглашения в 2025 году после знакового решения суда, что обучение ИИ на книгах является добросовестным использованием в соответствии с законом об авторском праве, который остаётся в силе и сегодня. Мы рады, что более 91 % авторов и издателей в рамках соглашения установили свои доли выплат, и мы с нетерпением ждём окончания этого дела», — заявила представитель Anthropic.

«Это крупнейшее возмещение [ущерба нарушенных] авторских прав в истории. С нетерпением ждём возможности как можно скорее произвести выплаты участникам коллективного иска», — отметил представитель истцов. Писатели подали в суд на Anthropic в 2024 году, утверждая, что компания без их разрешения обучила Claude на пиратских версиях их книг, чтобы тот реагировал на запросы пользователей. В июне минувшего года предыдущий судья по делу вынес решение, что Anthropic добросовестно использовала работы авторов для обучения Claude, но постановил, что компания нарушила права авторов, сохранив более 7 млн пиратских копий книг в «центральной библиотеке», которая может использоваться не только для обучения ИИ.

В декабре должно было начаться судебное разбирательство, чтобы определить, сколько Anthropic должна выплатить за предполагаемое пиратство — ущерб мог составить сотни миллиардов долларов. Некоторые авторы указали, что упомянутая в мировом соглашении сумма недостаточно велика, адвокаты истцов получили чрезмерные гонорары, а некоторых правообладателей исключили неправомерно. Судья Арасели Мартинес-Ольгин (Araceli Martinez-Olguin) отклонила эти возражения: жалобы на размер мирового соглашения, по её мнению «не основаны на реалистичной оценке общих рисков и выгод судебного разбирательства»; адвокатам она присудила более $101 млн из запрошенных $187,5 млн. Некоторые авторы отказались от участия в мировом соглашении и подали против Anthropic отдельные иски, которые рассматриваются до сих пор.