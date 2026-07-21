ИИ и автопилот смогут раскрыть потенциал электромобилей, считают в Foxconn

В определённый момент времени перспективными типами продукции начинают интересоваться многие участники рынка. Искусственный интеллект и роботы сейчас на подъёме, а вот спрос на электромобили меняется волнообразно. В компании Foxconn считают, что именно ИИ и технологии автопилота способны в полной мере раскрыть рыночный потенциал электромобилей.

Для этого тайваньского контрактного производителя электронных устройств Apple и серверных систем Nvidia данный вопрос имеет принципиальное значение, поскольку Foxconn уже не первый год пытается закрепиться в статусе крупного контрактного производителя электромобилей. Правда, удачным портфолио проектов Foxconn пока похвастать не может, поскольку наиболее известные за пределами рынка Тайваня примеры типа Lordstown Motors и Fisker завершились банкротствами обоих потенциальных партнёров. По слухам, теперь Foxconn собирается наладить выпуск электромобилей для кого-то из японских заказчиков, но среди них не будет Nissan.

Директор по стратегии электромобильного бизнеса Foxconn Дзюн Сэки (Jun Seki) считает, что ИИ и автопилот могут дать электромобилям то преимущество по сравнению с гибридами, которого они сейчас в явном виде лишены. Сейчас электромобили, по его словам, остаются дорогими и не очень функционально развитыми относительно гибридных машин. Возможность скоростной зарядки могла бы улучшить восприятие электромобилей покупателями, но решающим преимуществом по сравнению с гибридами она сама по себе не станет.

Автономное функционирование позволит серьёзным образом изменить рынок транспортных средств, как считает представитель Foxconn. Машины смогут довозить людей до места назначения и возвращаться к месту стоянки, а пожилым людям или инвалидам автономный транспорт позволит свободнее перемещаться. По мнению Дзюна Сэки, характеристики современных электромобилей и их дизайн сейчас фактически очень однородны, производителям сложно как-то выделить свою продукцию на фоне конкурентов при помощи функциональности. По его словам, к 2040 году более 80 % новых транспортных средств будут обладать автопилотом четвёртого или более высокого уровня. Фактически, он будет предусматривать участие человека в управлении только по запросу водителя.

Как отмечает Дзюн Сэки, электромобили лучше подходят для внедрения передовых цифровых технологий, чем гибриды, а ещё последние сложно автоматизировать на этапе заправки топливом. Беспилотные автомобили будут реже попадать в ДТП, а износ их деталей будет более равномерным, поскольку автопилот исключает резкие торможения или ускорения. Пока стоимость передовой системы автопилота в пересчёте на один автомобиль может достигать $20 000, как признаётся Сэки, и это ограничивает их распространение на рынке. Примерно лет через пять, как он считает, ИИ в сфере автопилота усовершенствуется настолько, что машинам потребуются менее сложные и дорогие сенсоры, а точные цифровые карты местности будут нужны не так сильно, как сейчас. Системы автопилота станут стандартизированными и более доступными, что и будет способствовать росту популярности электромобилей на фоне альтернатив.