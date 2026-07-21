Сегодня 21 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ и автопилот смогут раскрыть потенциал...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ и автопилот смогут раскрыть потенциал электромобилей, считают в Foxconn

В определённый момент времени перспективными типами продукции начинают интересоваться многие участники рынка. Искусственный интеллект и роботы сейчас на подъёме, а вот спрос на электромобили меняется волнообразно. В компании Foxconn считают, что именно ИИ и технологии автопилота способны в полной мере раскрыть рыночный потенциал электромобилей.

Источник изображения: Foxconn

Источник изображения: Foxconn

Для этого тайваньского контрактного производителя электронных устройств Apple и серверных систем Nvidia данный вопрос имеет принципиальное значение, поскольку Foxconn уже не первый год пытается закрепиться в статусе крупного контрактного производителя электромобилей. Правда, удачным портфолио проектов Foxconn пока похвастать не может, поскольку наиболее известные за пределами рынка Тайваня примеры типа Lordstown Motors и Fisker завершились банкротствами обоих потенциальных партнёров. По слухам, теперь Foxconn собирается наладить выпуск электромобилей для кого-то из японских заказчиков, но среди них не будет Nissan.

Директор по стратегии электромобильного бизнеса Foxconn Дзюн Сэки (Jun Seki) считает, что ИИ и автопилот могут дать электромобилям то преимущество по сравнению с гибридами, которого они сейчас в явном виде лишены. Сейчас электромобили, по его словам, остаются дорогими и не очень функционально развитыми относительно гибридных машин. Возможность скоростной зарядки могла бы улучшить восприятие электромобилей покупателями, но решающим преимуществом по сравнению с гибридами она сама по себе не станет.

Автономное функционирование позволит серьёзным образом изменить рынок транспортных средств, как считает представитель Foxconn. Машины смогут довозить людей до места назначения и возвращаться к месту стоянки, а пожилым людям или инвалидам автономный транспорт позволит свободнее перемещаться. По мнению Дзюна Сэки, характеристики современных электромобилей и их дизайн сейчас фактически очень однородны, производителям сложно как-то выделить свою продукцию на фоне конкурентов при помощи функциональности. По его словам, к 2040 году более 80 % новых транспортных средств будут обладать автопилотом четвёртого или более высокого уровня. Фактически, он будет предусматривать участие человека в управлении только по запросу водителя.

Как отмечает Дзюн Сэки, электромобили лучше подходят для внедрения передовых цифровых технологий, чем гибриды, а ещё последние сложно автоматизировать на этапе заправки топливом. Беспилотные автомобили будут реже попадать в ДТП, а износ их деталей будет более равномерным, поскольку автопилот исключает резкие торможения или ускорения. Пока стоимость передовой системы автопилота в пересчёте на один автомобиль может достигать $20 000, как признаётся Сэки, и это ограничивает их распространение на рынке. Примерно лет через пять, как он считает, ИИ в сфере автопилота усовершенствуется настолько, что машинам потребуются менее сложные и дорогие сенсоры, а точные цифровые карты местности будут нужны не так сильно, как сейчас. Системы автопилота станут стандартизированными и более доступными, что и будет способствовать росту популярности электромобилей на фоне альтернатив.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Крупнейший производитель ИИ-серверов Nvidia готов стать производителем электромобилей на Тайване
Foxconn рассмотрел в десятке крупнейших японских автопроизводителей своих потенциальных заказчиков
Foxconn решила, что ИИ и электромобили помогут ей компенсировать потери из-за роста таможенных пошлин
Внутри Cybercab нашли антенну Starlink, хотя автопилоту Tesla интернет вроде бы не нужен
Китайские власти задумались об усилении экспортного контроля в сфере ИИ-моделей и чипов
Пятёрка американских техногигантов накопила скрытых долгов на сумму $1,65 трлн на фоне бума ИИ
Теги: foxconn, автопилот, электромобиль, ии
foxconn, автопилот, электромобиль, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайская ИИ-модель Kimi K3 оказалась настолько популярной, что разработчик перестал принимать новых пользователей
Евросоюз оштрафовал Alibaba на рекордные €550 млн за торговлю запрещёнкой и контрафактом
Внутри Cybercab нашли антенну Starlink, хотя автопилоту Tesla интернет вроде бы не нужен
Эпидемия отмены запусков перекинулась на ракеты Falcon 9 — SpaceX о причинах молчит
Слухи: многострадальный ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic скоро выйдет из тени
Nvidia научилась определять видеофейки 35 мин.
Warner Bros. Games вместо Injustice 3 анонсировала условно-бесплатный мобильный файтинг DCKO, и фанаты не рады 2 ч.
За консультантами в магазинах Apple проследит ИИ 2 ч.
OpenAI разработала ИИ для выполнения длительных задач, и тот вышел из-под контроля 2 ч.
Учёные нашли способ обрушить ИИ ЦОД и энергосеть через обычные вычисления 2 ч.
Обновлённый вариант ИИ-протокола MCP снизит нагрузку на серверы 2 ч.
«Кронус вновь будет наш»: новый трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал возвращение некронов 3 ч.
РТК-ЦОД запустил облачный мониторинг качества каналов связи для 20 тысяч объектов заказчиков «Ростелекома» 4 ч.
Anthropic выплатит авторам $1,5 млрд за «пиратскую библиотеку» для обучения Claude 5 ч.
Activision подтвердила, когда пройдёт открытая «бета» Call of Duty: Modern Warfare 4 — подробности тестирования 6 ч.
Oracle споткнулась о собственные долги: строительство ИИ ЦОД для OpenAI оказалось под угрозой 35 мин.
Google создаёт ИИ-ускоритель Frozen v2, оптимизированный специально для Gemini 2 ч.
Китайцы в сто раз ускорили производство фотонных чипов методом ионно-лучевой литографии 2 ч.
В России стартовали продажи смартфона Honor X7e с долговечным аккумулятором на 7200 мА·ч — от 17 990 рублей 2 ч.
TSMC поднимет цены на выпуск чипов — на 5–10 % подорожают и передовые, и зрелые техпроцессы 2 ч.
Объёмы производства памяти CXMT выросли почти в 20 раз и приблизились к показателям Micron 2 ч.
ИИ и автопилот смогут раскрыть потенциал электромобилей, считают в Foxconn 2 ч.
Горе от ума: с новыми версиями FSD электромобили Tesla стали чаще нарываться на штрафы 2 ч.
Помогать OpenAI создавать роботов будет выходец из китайского автопроизводителя Xpeng 2 ч.
Samsung тоже захотела делать роботов — новое подразделение возглавил выходец из Hyundai 2 ч.