За консультантами в магазинах Apple проследит ИИ

Apple начала тестировать основанную на искусственном интеллекте систему Live Notes, способную записывать, расшифровывать разговоры посетителей магазинов компании с сотрудниками службы поддержки Genius Bar, а также составлять сводки таких разговоров.

В магазинах Apple работает служба технической поддержки Genius Bar: владельцы устройств компании могут поговорить с экспертом Apple и получить помощь в ремонте или устранении неполадок. В некоторых магазинах эти контакты теперь фиксируются с помощью ИИ-приложения Live Notes, сообщил аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Live Notes — пилотная программа, призванная упростить работу сотрудникам Genius Bar — им больше не требуется во время беседы с клиентами делать заметки, потому что Live Notes записывает весь разговор, расшифровывает его и составляет сводку, выделяя самое главное. Расшифровка сохраняется на iPad сотрудника и может использоваться в качестве справочного материала в процессе ремонта или при оказании дальнейшей поддержки. Перед сохранением сотрудники могут внести необходимые изменения в расшифровку и сводку.

При запуске записи требуется согласие как сотрудника, так и обратившемуся к нему клиента. Некоторые работники Genius Bar, однако, выразили опасения, что эти записи могут использоваться для оценки их работы. Аудиозаписи не сохраняются, и расшифровки передаваться руководителям не станут, заверила их Apple. Компания проводит экспериментальную программу в то время, как начали расти опасения по поводу применения компаниями ИИ для мониторинга сотрудников. Meta✴, в частности, пришлось приостановить программу, в рамках которой регистрировались движения мыши и нажатия клавиш на клавиатурах — по официальной версии, для обучения ИИ.