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Meta✴ перестала следить за всеми действиями сотрудников для обучения ИИ после утечки данных

Meta приостановила внутреннюю программу мониторинга действий сотрудников, которая регистрирует активность мыши и клавиатуры работников для обучения ИИ, после того, как конфиденциальные данные стали доступны всем сотрудникам компании, сообщил Business Insider.

Источник изображения: Israel Andrade/unsplash.com

Источник изображения: Israel Andrade/unsplash.com

Утечка вызвала недовольство среди сотрудников Meta, которые подвергли компанию критике из-за того, что их данные не были изначально защищены.

«Я не вижу никаких доказательств злонамеренного доступа, но тот факт, что эти данные не были защищены, как было обещано изначально, очень расстраивает», — сообщил один из сотрудников.

«Мы тщательно разработали эту программу с учётом мер защиты конфиденциальности, и хотя на данный момент у нас нет никаких признаков того, что сотрудники Meta получили несанкционированный доступ к каким-либо данным, мы приостанавливаем её на время расследования», — указано в заявлении компании.

В апреле Meta объявила о запуске программы обучения ИИ под названием Model Capability Initiative (MCI), которая регистрирует движения мыши и нажатия клавиш сотрудника, собирая данные для обучения ИИ-агентов, чтобы те могли воспроизводить поведение человека при взаимодействии с компьютером.

Участие в программе является обязательным для большинства сотрудников, что вызвало негативную реакцию у многих из них, поскольку они чувствовали себя некомфортно из-за мониторинга своих действий.

В мае генеральный директор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что Meta находится «на этапе, когда ИИ-модели учатся, наблюдая за тем, как действительно умные люди выполняют задачи», и что «средний уровень интеллекта сотрудников этой компании значительно выше, чем средний уровень интеллекта людей, которых можно привлечь к выполнению задач через сторонних подрядчиков».

Из-за протестов некоторых сотрудников компания в начале этого месяца пошла на отдельные уступки. Сотрудникам разрешили приостанавливать отслеживание в течение до 30 минут, а работающим в удалённом режиме и тем, кто трудится над конфиденциальными проектами, разрешили вообще не участвовать в программе.

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Теги: me, ff, утечка данных, обучение ии
me, ff, утечка данных, обучение ии
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