Марк Цукерберг высказался в защиту тотальной слежки за действиями сотрудников Meta✴ — для обучения ИИ, но это не точно

В ответ на вопрос сотрудника Meta по поводу системы слежки за действиями его коллег для последующего обучения моделей искусственного интеллекта глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) разразился шестиминутной речью в защиту этой инициативы. Об этом сообщила правозащитная организация More Perfect Union, которая опубликовала предполагаемую запись этого выступления главы Meta.

Источник изображения: Mark Zuckerberg

«Мы используем это, чтобы загрузить в модель ИИ очень большой объём материалов и дать ей возможность научиться тому, как умные люди пользуются компьютерами при выполнении задач. Если мы сможем это сделать, думаю, это станет очень большим преимуществом», — заявил он на состоявшейся 30 апреля встрече. Запись разговора опубликовали в тот же день, когда компания подтвердила намерение сократить 8000 рабочих мест.

«Если мы пытаемся научить модели программировать, то наличие у сотрудников компании инструментов или решений задач, которые помогут научить модель программированию, значительно повысят способность наших моделей писать код быстрее, чем это сделают другие компании в отрасли, в которых нет многих тысяч инженеров с высокое квалификацией. Вот ещё пример. Ещё одно, в чем наша система должна быть очень хороша — это использование компьютеров, и чтобы она хорошо с ними работала, нужно следить, как пользуются компьютерами по-настоящему умные люди. Вот, собственно, и вся суть того, что мы пытаемся здесь сделать», — пояснил господин Цукерберг.

Он заверил, что система, которая записывает журналы действий сотрудников Meta на рабочем месте, не будет использоваться, чтобы следить за ними — но не стал и утверждать, что данные будут собираться анонимно. «Знаете, это максимально упростили. Как будто какие-то данные не использовались, чтобы следить за действиями людей, вести наблюдение, отслеживать производительность или что-то подобное», — сказал глава Meta. Действия своих сотрудников в целях дальнейшего обучения ИИ записывают и другие компании, в том числе Microsoft и xAI, сообщило издание The Information.

Особую ценность в проекте представляют именно работники Meta, которые умнее сотрудников из компаний-подрядчиков, считает гендиректор. «Одно из основных наблюдений и гипотез, которые у нас есть, состоит в том, что значительная часть данных в этой области генерируется контрактными фирмами. Но в целом средний уровень интеллекта работающих в этой компании людей выше среднего уровня интеллекта людей, которые привлекаются к решению задач через этих подрядчиков», — заключил Марк Цукерберг.

Теги: me, ии, слежка
