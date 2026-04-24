В мае будет уволен каждый десятый сотрудник Meta✴

Так называемый искусственный интеллект американскими корпорациями продвигается, в том числе, и под предлогом оптимизации расходов и повышения производительности труда, поэтому готовящиеся компанией Meta✴ Platforms сокращения персонала в мае как раз объясняются данными доводами. Каждый десятый или примерно 8000 человек в следующем месяце покинут штат компании.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю рассылку Meta✴. Эти сокращения, по словам руководства компании, необходимы для повышения эффективности её работы, а также для высвобождения средств, которые будут инвестироваться в развитие бизнеса. Сотрудники, которых коснётся сокращение, будут уведомлены 20 мая. Кроме того, Meta✴ откажется от прежних планов нанять 6000 новых сотрудников.

В этом году Meta✴ Platforms рассчитывает направить на расширение вычислительной инфраструктуры ИИ до $135 млрд. В этом месяце она представила свою новую ИИ-модель Muse Spark, но не собирается ею ограничиваться. Компания решила использовать буквальное слежение за действиями своих сотрудников для обучения ИИ. Вполне предсказуемо, что это не всем понравилось, как позволяют судить внутренние обсуждения на корпоративных ресурсах компании.

В январе Meta✴ также сократила около 1500 сотрудников подразделения Reality Labs. Впервые компании пришлось пойти на увольнения в 2022 году, поскольку за время пандемии она увеличила штат почти в два раза до 87 000 человек. После её пришлось расстаться примерно с 11 000 сотрудников. К концу 2023 года штат компании уменьшился до 67 000 человек, но позже она вернулась к приёму на работу новых сотрудников. К сокращениям Meta✴ вернулась только в начале 2025 года. По состоянию на декабрь прошлого года, в Meta✴ работало 78 865 человек.