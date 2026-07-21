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Oracle споткнулась о собственные долги: строительство ИИ ЦОД для OpenAI оказалось под угрозой

Компания Oracle на волне бума ИИ решила выступить в роли крупного партнёра OpenAI по развитию вычислительной инфраструктуры ИИ на территории США, но высокая долговая нагрузка начинает сокращать её возможности в этой сфере. Для строительства ЦОД компании со стремительно снижающимся кредитным рейтингом требуются дополнительные финансовые гарантии, и это тормозит весь процесс.

Источник изображения: Oracle

Источник изображения: Oracle

Как напоминает Financial Times, компания Oracle в целом планирует потратить $300 млрд на строительство ЦОД для OpenAI в рамках существующего контракта, но локальное законодательство отдельных американских штатов затрудняет реализацию проектов для компании с таким низким кредитным рейтингом. По версии S&P, он у Oracle сейчас находится на отметке BBB-, на одну ступень выше «мусорного», и соответствует минимально допустимому для инвестиционного. Законодательство того же штата Висконсин, где Oracle реализует проект по строительству ЦОД на сумму $15 млрд, требует от компаний с таким рейтингом дополнительных обеспечительных мер для гарантии неизменности тарифов на электроэнергию для прочих потребителей в регионе. По мнению законодателей, сторонние потребители не должны субсидировать своей платой за электроэнергию реализацию подобных энергоёмких проектов, которые для энергетических компаний подразумевают дополнительные вложения в сетевую и генерирующую инфраструктуру.

Более того, в 24 американских штатах правила предусматривают особые тарифные условия на электроэнергию для очень крупных потребителей, которые подразумевают минимальный срок контракта, штрафы за отказ от услуг и обеспечение дополнительных залоговых гарантий. В случае с Висконсином речь идёт о дополнительном обеспечении на сумму $7 млрд, которое Oracle предоставлять не желает, а потому оспаривает данное требование в суде. Пока органы правосудия стоят на стороне прочих потребителей, не позволяя Oracle продвинуться со строительством без указанного дополнительного обеспечения. Если бы у компании был кредитный рейтинг A- и выше, то подобное обеспечение в Висконсине бы не потребовалось. Местная энергоснабжающая компания We Energies могла бы отказаться от требований дополнительного обеспечения в форме наличных средств или аккредитива, но это можно сделать только с одобрения суда, которое пока не получено. Oracle пока пытается убедить местные власти, что проект важен для экономики региона, поскольку позволит создать новые рабочие места и стимулировать экономический рост в штате. В Милуоки, например, власти штата даже усиливают требования к строителям ЦОД в подобных случаях, поэтому прочие проекты на территории США по строительству дата-центров могут столкнуться с аналогичными проблемами.

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Теги: oracle, openai, ии-бум, дата-центр, кредит
oracle, openai, ии-бум, дата-центр, кредит
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