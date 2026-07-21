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Adata: кризис на рынке памяти DRAM затянется ещё на 10 лет

Чипы памяти DRAM в настоящее время являются одним из немногих продуктов в мире вычислительной техники, предложение которого настолько ограничено, что для стабилизации цепочки поставок может потребоваться ещё 10 лет. Такое мнение выразил председатель совета директоров компании Adata Чен Ли-бай (Chen Li-bai).

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

По его словам, пузырь искусственного интеллекта далёк от того, чтобы лопнуть, поскольку спрос на DRAM значительно превышает предложение, и даже с учётом расширения производственных мощностей производителями памяти по всему миру, дефицит DRAM сохранится ещё на десятилетие.

Заявление Чен Ли-бая было вызвано недавним падением акций TSMC, несмотря на рекордную прибыль производителя микросхем. Хотя некоторые наблюдатели рынка предположили, что это может указывать на спад ажиотажа вокруг ИИ, председатель совета директоров Adata выступил с противоположным заявлением, предположив, что до того, как пузырь лопнет, пройдёт ещё десять лет.

По словам Чен Ли-бая, обсуждение потенциального краха пузыря ИИ в отрасли может начаться только после 2030 года. После этого можно будет делать предварительные оценки того, сохранится ли повышенный спрос на память DRAM, флеш-память NAND и вычислительные мощности до 2040 или 2050 года. Текущая динамика спроса приводит к экспоненциальному росту всей вертикали в цепочке поставок памяти для ОЗУ, SSD, вычислительной техники, энергетической инфраструктуры и других областей. Общая тенденция указывает на то, что спрос будет продолжать опережать предложение в течение многих лет.

Ещё один момент, который следует учитывать, заключается в том, что текущие проекты расширения производства у южнокорейских SK hynix и Samsung, американской Micron и даже китайской CXMT недостаточны для удовлетворения спроса. Эти компании проявляют осторожность, не увеличивают резко доступные предложения и сохраняют сдержанность. Они понимают, что значительное увеличение производственных мощностей DRAM может потенциально нанести ущерб рентабельности бизнеса.

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Теги: дефицит, dram, мнение, adata, прогноз, чипы памяти
дефицит, dram, мнение, adata, прогноз, чипы памяти
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