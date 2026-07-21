Закрытая Xbox студия-разработчик Mighty Doom восстала из мёртвых — Alpha Dog Games вернула независимость

Канадская студия Alpha Dog Games, известная по «очаровательно жестокому» мобильному шутеру Mighty Doom, спустя два года после закрытия руководством Xbox неожиданно вернулась к жизни.

Напомним, в мае 2024 года Microsoft объявила о закрытии трёх студий в составе Bethesda Softworks: американской Arkane Austin (Redfall, Prey), японской Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, дилогия The Evil Within) и Alpha Dog Games.

Tango Gameworks с тех пор нашла новый дом, а Alpha Dog Games, похоже, вернула себе независимый статус. Судя по профилю основателя студии Шона Вудса (Shawn Woods) в деловой соцсети LinkedIn, произошло это ещё в мае 2025 года.

«В 2025 году Alpha Dog вернулась в независимую собственность, когда команда основателей выкупила студию обратно», — гласит описание компании в LinkedIn. На возвращение Alpha Dog Games обратил внимание энтузиаст Timur222.

Несмотря на прошедший год с возрождения, Alpha Dog Games не спешит публично объявлять о возобновлении работы. В то же время студия обновила свои соцсети и перезапустила официальный сайт.

Alpha Dog Games была куплена Zenimax Media в 2019 году, а в 2021-м вместе с материнской компанией вошла в состав Microsoft. Студия специализируется на мобильных играх вроде Wraithborne, MonstroCity: Rampage и Ninja Golf.

Воскрешение Alpha Dog Games наряду со спасением Tango Gameworks — одна из немногих позитивных новостей вокруг массовых увольнений в Xbox. В рамках новой волны компания сократит 3200 сотрудников и избавится от пяти студий.