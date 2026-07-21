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Microsoft устранила несовместимость компьютеров Dell с последним обновлением Windows

Microsoft выпустила внеплановое обновление, направленное на устранение несовместимости некоторых компьютеров Dell с патчем безопасности Windows 11 от июля 2026 года.

Обновление устраняет проблему с драйвером Intel Innovation Platform Framework, из-за которой могут возникать «изменения в производительности, энергопотреблении или поведении системы». Внеплановое обновление получило номер KB5121767 — оно действительно для Windows 11 24H2 и 25H2; для ПК под управлением Windows 11 Enterprise доступен отдельный внеплановый патч KB5121768.

Проблема была связана с несовместимостью между драйвером Intel и новым интерфейсом диспетчера подключений USB Type-C в Windows, который появился в предварительном обновлении от 23 июня. Под «изменениями» в Microsoft подразумевают «замедление работы, перегрев и случайные выключения».

Компания оперативно отреагировала, приостановив распространение обновления для проблемных моделей ПК. Чтобы исправить проблему, Microsoft выпустила внеплановое обновление, которое устраняет несовместимость с основным, направленным на закрытие большого числа уязвимостей.

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Теги: microsoft, windows, dell, обновление
microsoft, windows, dell, обновление
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