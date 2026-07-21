Сегодня 21 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Nvidia раскрыла детали процессора Vera: ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia раскрыла детали процессора Vera: 88 Arm-ядер Olympus, 176 потоков и память LPDDR5X с пропускной способностью 1,2 Тбайт/с

Компания Nvidia опубликовала новые подробности об архитектуре своего процессора Vera для центров обработки данных и используемом в нём специализированном ядре Olympus. Чип Vera объединяет 88 ядер Olympus, 176 аппаратных потоков и унифицированный кеш L3 объёмом 164 Мбайт на монолитном вычислительном кристалле.

Источник изображений: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

Каждое ядро Olympus использует широкий конвейер с нейронным предсказателем ветвлений, 64-килобайтный четырёхканальный кеш инструкций L1 и очередь декодирования на 48 инструкций. Ядро может считывать до 16 инструкций за такт и включает 10-канальный декодер, способный обрабатывать до десяти объединённых инструкций за такт.

Каждое ядро может переименовывать, выделять и фиксировать до десяти микроопераций за такт. Nvidia также отмечает использование технологий переименования памяти, предсказания значений и исключения перемещений, предназначенных для уменьшения задержек, связанных с зависимостями. Исполнительный блок включает целочисленные операции, операции ветвления, векторные операции, операции с плавающей запятой, криптографические операции, а также выделенные ресурсы для операций загрузки и сохранения данных.

Каждое ядро Olympus имеет 96-килобайтный шестиканальный кеш данных L1 и 2-мегабайтный восьмиканальный кеш L2. Nvidia также добавила несколько механизмов аппаратной предварительной выборки, включая предварительную выборку графов для структур данных с большим количеством указателей и рабочих нагрузок, связанных с обработкой графов.

Особенности Nvidia Vera
NVDIA-VERA.jpg
Смотреть все изображения (8)
NVIDIA-VERA-OLYMPUS-1-2000x1125.jpg
NVIDIA-VERA-OLYMPUS-2-2000x1125.jpg
NVIDIA-VERA-OLYMPUS-3-2000x1118.jpg
NVIDIA-VERA-OLYMPUS-4-2000x1125.jpg
NVIDIA-VERA-OLYMPUS-6-2000x1327.jpg
NVIDIA-VERA-OLYMPUS-7-2000x907.jpg
NVIDIA-VERA-OLYMPUS-8-2000x1484.jpg
Смотреть все
изображения (8)

Процессор Vera использует фирменную технологию пространственной многопоточности, которая обеспечивает два аппаратных потока на каждое ядро Olympus. Nvidia заявляет, что такая конструкция позволяет распределять ресурсы ядра между потоками, уменьшая конкуренцию по сравнению с традиционной одновременной многопоточностью. Ядро может отдавать приоритет одному потоку, чувствительному к производительности, в то время как второй поток обрабатывает системные и управляющие задачи.

Ядра процессора, кеш, контроллеры памяти и ввода-вывода объединены через масштабируемую когерентную структуру Nvidia второго поколения. Компания заявляет о пропускной способности между ядрами до 3,4 Тбайт/с, пропускной способности памяти SOCAMM2 LPDDR5X до 1,2 Тбайт/с и поддержке до 1,5 Тбайт памяти на процессор. Vera также поддерживает интерфейс NVLink-C2C со скоростью до 1,8 Тбайт/с, PCIe 6.0 и CXL 3.1. Системы с двумя сокетами обеспечивают 176 линий PCIe и используют двухузловую конфигурацию NUMA — по одному домену NUMA на каждый сокет.

Nvidia утверждает, что Vera обеспечивает до 1,8 раза более высокую производительность, чем неназванные системы x86, в отдельных рабочих нагрузках, связанных с работой ИИ-агентов. Результаты основаны на внутренних тестах Nvidia SPEC CPU 2026, проведённых в июле 2026 года, и пока не были независимо подтверждены.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-модели Perplexity заработают на центральных процессорах Nvidia Vera
Nvidia начнёт продавать самые передовые чипы в Китай — но обучать ИИ на них вряд ли получится
AMD заявила, что процессоры Epyc на Zen 6 будут до 3,3 раза быстрее Nvidia Vera в расчёте на стойку
Nvidia Vera разгромил лучшие Intel Xeon и AMD EPYC в тестах серверных CPU
Не только GPU: Nvidia всерьёз взялась за рынок CPU и уже отгрузила сотни тысяч серверов
ИИ-ускорители появятся в бюджетных смартфонах — как минимум, на базе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 6
Теги: nvidia, процессор, nvidia vera, архитектура
nvidia, процессор, nvidia vera, архитектура
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI разработала ИИ для выполнения длительных задач, и тот вышел из-под контроля
Китайская ИИ-модель Kimi K3 оказалась настолько популярной, что разработчик перестал принимать новых пользователей
Самолёт с гибридно-электрическим двигателем впервые полетал на высоте эшелона пассажирских лайнеров
В России создали электронно-лучевой литограф для печати чипов эпохи Pentium 4
Sony разгневала общественность отказом от игровых дисков для PlayStation, хотя продаются они плохо
Electronic Arts подтвердила дату анонса и главную звезду EA Sports FC 27 2 ч.
Darkest Dungeon спустя 10 лет после релиза получит дополнение с персонажами из Darkest Dungeon 2 — подробности The Fire's Edge 4 ч.
Gemini 3.5 Pro снова не вышла: Google представила облегчённые Gemini 3.6 Flash и Flash-Lite 4 ч.
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram 4 ч.
Chrome научился заполнять формы с помощью Gemini по данным из Gmail и «Google Фото» — пока в тестовом режиме 4 ч.
Психологический триллер Lost in the Roots от авторов No, I’m not a Human выйдет «совсем скоро» — сюжетный трейлер и запись на тестирование в Steam 5 ч.
Microsoft устранила несовместимость компьютеров Dell с последним обновлением Windows 6 ч.
Госдума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах» 6 ч.
В LibreOffice раскритиковали не до конца открытые форматы Microsoft Office 6 ч.
Ветераны Criterion Games анонсировали гоночный боевик с открытым миром Wreckreation 2 в духе Burnout Paradise 6 ч.
Сделано в США: сетевые ASIC Fortinet SP6 будут выпускаться на американских фабриках Intel 11 мин.
Продажи Steam Deck обвалились после недавнего повышения цен 17 мин.
Лунный корабль «посветит» лазерами на спутники SpaceX Starlink в рамках Artemis III 50 мин.
Nvidia раскрыла детали процессора Vera: 88 Arm-ядер Olympus, 176 потоков и память LPDDR5X с пропускной способностью 1,2 Тбайт/с 2 ч.
xMEMS представила твердотельный кулер размером с ноготь для умных очков 4 ч.
Не только GPU: Nvidia всерьёз взялась за рынок CPU и уже отгрузила сотни тысяч серверов 4 ч.
Астрономы впервые обнаружили двойную звёздную систему, где обе звезды взорвались как сверхновые 4 ч.
Nvidia повысила цены на все компьютеры и модули Jetson — в некоторых случаях вдвое 4 ч.
Американские ИИ-гиганты задолжали гораздо больше, чем отражено в их отчётности — обязательств набралось уже на $1,65 трлн 5 ч.
ИИ-ускорители появятся в бюджетных смартфонах — как минимум, на базе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 6 6 ч.