Продажи Steam Deck обвалились после недавнего повышения цен

С момента своего запуска в 2022 году портативная консоль Steam Deck неизменно находилась в числе лидеров рейтинга самых продаваемых товаров компании Valve, а кратковременные падения за пределы первой десятки рассматривались как из ряда вон выходящие события. Однако продажи популярного портативного игрового устройства, судя по всему, резко упали после повышения цен в мае, пишет Ars Technica со ссылкой на независимую оценку Boiling Steam.

Игровой сайт Boiling Steam проанализировал исторические данные популярности Steam Deck в рейтинге самых продаваемых товаров платформы Steam и отметил, что консоль рухнула в рейтинге с пятого места сразу после возобновления заказов в конце мая до 14-го места (по итогам первых двух недель июля). Сейчас консоль занимает 12-е место в этом рейтинге.

Это резко контрастирует с 2025 годом, когда Steam Deck никогда не опускалась ниже седьмого места в рейтинге бестселлеров и лишь изредка выходила за пределы первой пятёрки. В феврале Valve предупредила, что Steam Deck будет периодически отсутствовать в продаже. В течение нескольких недель после этого приставка потеряла позиции в рейтинге, пока в конечном итоге не исчезла из продажи до мая.

Boiling Steam провёл приблизительные расчёты. Согласно их выводам, продажи Steam Deck могли упасть примерно на 80 % по сравнению с базовым уровнем 2025 года, когда консоль продавалась в количестве 11–18 тыс. единиц в неделю. Согласно текущей оценке, Valve продаёт около 1400–3000 единиц Steam Deck в неделю. Разброс велик, но даже приближение к верхней границе этой оценки может свидетельствовать о значительном замедлении продаж портативной консоли. Если верить данным независимых расчётов (сама Valve такую статистику не публикует), за первые три года продаж Steam Deck разошлась тиражом около 4 млн экземпляров.

Boiling Steam объясняет заметное падение продаж недавним повышением цен, которое «полностью остановило спрос на Steam Deck». Вполне очевидно, что исторический ценовой диапазон Steam Deck — от $400 до $649 — был гораздо привлекательнее для потребителей, чем нынешний — от $789 до $949, вызванный дефицитом оперативной и встроенной памяти. При нынешних ценах на Steam Deck потребители могут обратить внимание на более мощные портативные игровые устройства в том же ценовом диапазоне от конкурирующих производителей, таких как ROG Ally, Lenovo Legion Go или MSI Claw.

Снижение продаж Steam Deck может также отражать дефицит поставок, который, по словам Valve, периодически влияет на доступность устройства в некоторых регионах. Хотя некоторые сервисы отслеживания запасов показывают стабильную доступность Steam Deck с конца мая, вскоре после возобновления продаж по новым ценам устройство на короткое время стало недоступно в Северной Америке, что говорит о том, что Valve не всегда может удовлетворить текущий рыночный спрос.

Наблюдатели рынка утверждают, что Valve в настоящее время продаёт гораздо меньше устройств Steam Deck, чем полгода назад. В обычной ситуации это могло бы быть хорошим признаком того, что компании уже пора завершать производство первого поколения Steam Deck и приступать к выпуску долгожданной Steam Deck 2. Но с учётом текущего кризиса на рынке памяти и роста цен на компоненты, а также последних прогнозов относительно ближайшего будущего, даже страшно представить, сколько Valve запросила бы за консоль нового поколения, чтобы не просто выходить в ноль с каждой проданной единицы, но ещё и получать прибыль.