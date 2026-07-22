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Тайваньская Wistron начнёт выпускать для Nvidia в США серверы с новейшими чипами Vera Rubin

Нынешний президент США Дональд Трамп (Donald Trump) пытался привлечь тайваньского контрактного производителя электроники Foxconn на американскую землю ещё в 2017 году, и ту попытку нельзя назвать удачной. Тем не менее, сейчас производством серверного оборудования на территории США готова заниматься не только Foxconn, но и конкурирующая Wistron, которая построила завод в Техасе.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как сообщает Nikkei Asian Review, техасская площадка Wistron занимает площадь более 30 000 квадратных метров, и это первое предприятие компании на территории США. На его строительство было потрачено $700 млн. На церемонии открытия завода представители Wistron продемонстрировали первый модуль Nvidia GB300, собранный на его территории. Сперва здесь будет освоен выпуск серверных систем на основе Grace Blackwell, а позже завод начнёт выпускать решения поколения Vera Rubin. В течение пары лет данное предприятие станет одним из самых важных в инфраструктуре Wistron, по словам представителей компании.

Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) также посетил церемонию открытия завода Wistron в Техасе, подчеркнул, что спрос на ИИ-серверы невероятно высок, а потому они должны производиться повсеместно. Компании сообща восстанавливают передовое производство на территории США, создают квалифицированные рабочие места и развивают локальные цепочки поставок, по словам главы Nvidia. Компании Foxconn и Wistron являются главными производителями печатных плат с ускорителями вычислений Nvidia, до недавних пор американские клиенты последней были вынуждены полагаться на поставки с Тайваня. На предприятии Wistron будут выпускаться не только печатные платы и готовые ускорители на базе GPU, но и целые серверные системы. Конкурирующая Foxconn также вскоре собирается запустить своё локальное предприятие по выпуску серверного оборудования для Nvidia в Хьюстоне, штат Техас. Площадка Wistron располагается в городе Форт-Уэрт.

Если учесть, что TSMC развивает обработку кремниевых пластин в Аризоне, и там же будет заниматься упаковкой ИИ-чипов, на территории США появится почти самодостаточная инфраструктура для изготовления компонентов вычислительных систем. Правда, среди поставщиков памяти типа HBM полным циклом производства в США обладает только Micron, но она тоже расширяет свои мощности, да и местные власти собираются принудить корейских Samsung и SK hynix локализовать производство памяти в стране.

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Теги: nvidia, wistron, vera rubin, техас, сша
nvidia, wistron, vera rubin, техас, сша
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