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Два новых независимых директора OpenAI имеют богатый опыт работы на финансовом рынке

В прошлом месяце американский стартап OpenAI подал заявку на IPO, но пока не огласил сроки и параметры первичного размещения акций. В любом случае, подготовка к мероприятию идёт полным ходом. Об этом можно судить хотя бы по недавнему расширению состава совета директоров OpenAI, в который вошли два опытных финансиста.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

О назначении Дэвида Велеса (David Velez) и Робина Винса (Robin Vince) на должности независимых директоров OpenAI Foundation и OpenAI Group PBC накануне сообщил официальный пресс-релиз на сайте OpenAI. Первый из новых членов совета директоров стартапа и связанной с ним некоммерческой организации является основателем, генеральным директором и председателем совета директоров Nubank — крупнейшего цифрового банка в Латинской Америке, который был создан в Бразилии в 2013 году. Робин Винс возглавляет Bank of New York Mellon с 2022 года, а до этого он более 25 лет проработал в Goldman Sachs.

Председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор (Bret Taylor) отметил заслуги обоих новых членов данного органа правления в трансформации рынка финансовых услуг при помощи цифровых технологий и масштабировании профильного бизнеса. Их опыт, по словам Тейлора, пригодится OpenAI при выходе на новые рынки. Численность совета директоров стартапа после этих изменений теперь достигает 10 человек. Помимо генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman) и финансового директора Сары Фрайар (Sarah Friar), в его состав входят председатель Брет Тейлор и основатель Quora Адам Д’Анджело (Adam D’Angelo), который был первым техническим директором Facebook. Ожидается, что IPO компании состоится в следующем году, поскольку руководство OpenAI рассчитывает на создание более благоприятных для этого условий, чем в нынешнем.

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Теги: openai, совет директоров, ии, ipo, стартап
openai, совет директоров, ии, ipo, стартап
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