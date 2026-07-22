Почти как в No Man’s Sky: моддер реализовал в Starfield бесшовные взлёты с планет

У разработчиков космической ролевой игры Starfield из Bethesda Game Studios не получилось реализовать бесшовные взлёты с планет на манер No Man’s Sky, зато спустя почти три года после релиза это сделали моддеры.

Как подметили журналисты PC Gamer, энтузиаст 0xBobby на днях выпустил для Starfield модификацию Seamless Planet Takeoffs SFSE (Starfield Script Extender), которая делает взлёты с планет в игре более бесшовными.

Вместо переключения на вид от третьего лица и ухода в загрузку Seamless Planet Takeoffs позволяет наблюдать за взлётом с планеты непосредственно из кабины звездолёта (см. наглядное сравнение ниже).

0xBobby предупреждает, что Seamless Planet Takeoffs находится в «бете», поэтому работает неидеально — мод не устраняет загрузку из игры, а лишь маскирует её и, кроме того, изобилует багами.

По словам 0xBobby, в текущей версии Seamless Planet Takeoffs степень бесшовности перехода зависит от атмосферы и погоды на планете. Моддер пообещал поработать над увеличением плавности.

Что касается бесшовных посадок, то 0xBobby настроен пессимистично: «Вероятно, этого никогда не будет, по крайней мере от меня. <...> Даже с учётом всех хитростей <...> [сделать это] было бы куда сложнее, чем [Seamless Planet Takeoffs]».

Starfield вышла в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass, а до PS5 добралась 7 апреля 2026-го. Игра остаётся «важной частью» будущего Bethesda — студия готовит новый контент и улучшения.