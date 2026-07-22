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Почти как в No Man’s Sky: моддер реализовал в Starfield бесшовные взлёты с планет

У разработчиков космической ролевой игры Starfield из Bethesda Game Studios не получилось реализовать бесшовные взлёты с планет на манер No Man’s Sky, зато спустя почти три года после релиза это сделали моддеры.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Как подметили журналисты PC Gamer, энтузиаст 0xBobby на днях выпустил для Starfield модификацию Seamless Planet Takeoffs SFSE (Starfield Script Extender), которая делает взлёты с планет в игре более бесшовными.

Вместо переключения на вид от третьего лица и ухода в загрузку Seamless Planet Takeoffs позволяет наблюдать за взлётом с планеты непосредственно из кабины звездолёта (см. наглядное сравнение ниже).

0xBobby предупреждает, что Seamless Planet Takeoffs находится в «бете», поэтому работает неидеально — мод не устраняет загрузку из игры, а лишь маскирует её и, кроме того, изобилует багами.

По словам 0xBobby, в текущей версии Seamless Planet Takeoffs степень бесшовности перехода зависит от атмосферы и погоды на планете. Моддер пообещал поработать над увеличением плавности.

Вышедший весной патч Free Lanes сделал межпланетные путешествия в пределах звёздной системы бесшовными

Вышедший весной патч Free Lanes сделал межпланетные путешествия в пределах звёздной системы бесшовными

Что касается бесшовных посадок, то 0xBobby настроен пессимистично: «Вероятно, этого никогда не будет, по крайней мере от меня. <...> Даже с учётом всех хитростей <...> [сделать это] было бы куда сложнее, чем [Seamless Planet Takeoffs]».

Starfield вышла в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass, а до PS5 добралась 7 апреля 2026-го. Игра остаётся «важной частью» будущего Bethesda — студия готовит новый контент и улучшения.

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Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks
starfield, bethesda game studios, bethesda softworks
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