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Новости о предстоящих сокращениях в Intel подстегнули акции к росту почти на 9 %

Прошлый квартальный отчёт позволил понять, что серверное подразделение Intel является одним из наиболее коммерчески успешным в условиях ИИ-бума, но это не уберегло его сотрудников от очередного раунда сокращений, если верить слухам. Зато инвесторы воодушевились этой новостью настолько, что курс акций Intel на вчерашних торгах вырос сразу на 8,64 % до $105,45 за штуку.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Представители Intel перед этим успели подтвердить сам факт подготовки сокращений в серверном подразделении, но не стали конкретизировать его масштабы. Всего с начала года курс акций Intel вырос более чем в два раза, подогреваемый уверенностью инвесторов в эффективности мер по выводу компании из кризиса, предпринимаемых действующим руководством. В официальном сообщении Intel говорится, что она готовит изменения в подразделении DCG, которые направлены на оптимизацию кадровой структуры и достижение бизнесом успеха в долгосрочной перспективе.

За последние несколько лет Intel в общей сложности сократила десятки тысяч сотрудников. В конце первого квартала численность её персонала не превышала 83 200 человек. Для сравнения, в 2022 году она достигала 130 000 человек. На дополнительных торгах после закрытия американской фондовой площадки курс акций Intel успел снизиться на 2,82 % относительно уровня закрытия.

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Теги: intel, сокращения, акции
intel, сокращения, акции
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