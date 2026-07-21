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Intel начала новый этап сокращений сотрудников в серверном подразделении

Intel приступила к новой волне сокращений, затронувшей подразделение центров обработки данных (Data Center Group), отвечающее за серверные процессоры, специализированные ИИ-чипы и архитектуру дата-центров. Компания ожидает, что изменения позволят повысить эффективность и упростить внутренние процессы.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

По сообщению Seeking Alpha, точное количество сотрудников, которых коснутся увольнения, не раскрывается. Представитель Intel сообщил изданию Oregon Live, что реорганизация проводится в рамках стратегии по созданию более сфокусированных действий, при этом оптимизация работы подразделения будет изменена таким образом, чтобы обеспечить наличие необходимых компетенций для долгосрочного развития бизнеса.

Напомним, после назначения Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) на пост генерального директора Intel в марте 2025 года компания объявила о намерении сократить глобальную численность персонала на 15 %, а в США с того времени были уволены более 5000 сотрудников. Основная часть сокращений в США пришлась на Калифорнию, Орегон, Аризону и Техас, причём большинство из них произошло в 2025 году. На фоне этих изменений акции Intel выросли более чем на 300 % за последний год.

По итогам первого квартала 2026 года выручка Data Center Group выросла на 22 % в годовом выражении и достигла $5,05 млрд. По данным консенсус-прогноза, аналитики ожидают скорректированную прибыль в размере $0,22 на акцию при выручке $14,45 млрд против убытка $0,10 на акцию и выручки $12,86 млрд за аналогичный период прошлого года. Intel планирует опубликовать финансовые результаты за второй квартал 23 июля.

Согласно также статистике Layoffs.fyi, с начала 2026 года в технологической отрасли уже было зафиксировано 121 326 увольнений, тогда как за весь 2025 год их число составило 122 606.

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Теги: intel, дата-центры, сокращения
intel, дата-центры, сокращения
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