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Tesla запустила свои роботакси в два города Флориды, но лишь формально

В окрестностях штаб-квартиры Tesla в столице Техаса фирменные роботакси перевозят пассажиров по особым приглашениям уже больше года, но непосредственно размер таксопарка нельзя назвать обширным, а его работу интенсивной. Теперь чисто формально сервис беспилотных такси Tesla начинает работать и в двух городах штата Флорида.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как отмечает Electrek, об этом стало известно по лаконичному заявлению на официальной странице сервиса в социальной сети X: «Роботакси теперь в Тампе и Орландо». На этой неделе Tesla отчитывается о результатах второго фискального квартала, а потому компании нужны подобные события для упоминания перед инвесторами. При этом компания не стала уточнять, какое количество роботизированных такси выйдет на улицы указанных двух городов во Флориде, хотя и схематично обозначила одобренную для их эксплуатации территорию площадью в несколько кварталов.

По всей видимости, в салоне роботакси в Тампе и Орландо будет присутствовать нанятый Tesla наблюдатель, хотя он может и находиться на переднем пассажирском сидении, как это происходит в Техасе. Позже компания удалила страхующего испытателя из салона роботакси, но он продолжил незримо контролировать ситуацию из машины, которая следовала по пятам за таксомотором и требовала присутствия отдельного водителя. То есть, на связку из двух машин всё равно приходилось в общей сложности два водителя, просто они сосредоточились в одной из них.

Численность автоматического таксопарка также остаётся не самой любимой темой для обсуждения представителями Tesla. Если в конце апреля по улицам Остина ездило 25 машин, то к июню их количество сократилось до 17 штук. В Далласе набралось ещё четыре таксомотора, но всего по территории Техаса в ограниченном периметре передвигалась только 21 машина. Илон Маск (Elon Musk) подобную медлительность с точки зрения экспансии сервиса объяснял заботой о безопасности. Независимые наблюдатели отмечают, что в Остине роботакси Tesla в среднем в четыре раза чаще попадают в ДТП или ситуации, граничащие с аварийными. На рынке США конкурирующая Waymo имеет все основания считаться лидером, поскольку её парк из 3000 беспилотных такси распределён по нескольким крупным городам, и они еженедельно осуществляют более 500 000 оплачиваемых поездок. Tesla же до сих пор разрешает пользоваться своими роботакси только тщательно отбираемым клиентам.

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Теги: tesla, роботакси, сша, автопилот
tesla, роботакси, сша, автопилот
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