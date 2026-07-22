$750 млрд на ИИ: до 2030 года OpenAI потратит на инфраструктуру сумму, эквивалентную ВВП Швеции

OpenAI объявила, что потратит $750 млрд на инфраструктуру до 2030 года — примерно на 25 % больше, чем предполагалось ранее. Первым шагом в этой программе станет строительство кампуса ЦОД стоимостью $20 млрд в штате Джорджия, известного как Project Camellia. Комплекс займёт территорию площадью 5,67 км2 и потребует не менее 3,2 ГВт электроэнергии от региональной энергетической компании Georgia Power.

Комиссия по коммунальным услугам штата Джорджия (PSC) в прошлом году приняла правило, запрещающее коммунальным предприятиям перекладывать на потребителей затраты, связанные с новыми пользователями, потребляющими более 100 мегаватт электроэнергии. OpenAI заявила о готовности «полностью оплатить стоимость инфраструктуры и электроснабжения» нового дата-центра и обязалась сокращать потребление до одного гигаватта в периоды высокой нагрузки в сети.

Ожидается, что соответствующие генерирующие мощности будут введены в эксплуатацию в период с 2028 по 2032 год. Ни OpenAI, ни Georgia Power не предоставили точных данных о том, как будет обеспечиваться электроэнергией Project Camellia. Однако, согласно документам, поданным Georgia Power в PSC, большая часть новых мощностей будет обеспечиваться за счёт сжигания природного газа.

Компания планирует ввести в эксплуатацию около 5,8 ГВт генерирующих мощностей на природном газе, примерно четверть из которых будет приходиться на более загрязняющие окружающую среду турбины простого цикла. В целом, новые мощности на ископаемом топливе более чем вдвое увеличат парк газовых электростанций Georgia Power. Остальная часть будет обеспечиваться за счёт крупномасштабных аккумуляторных батарей и солнечной энергии.

Ожидается, что электроэнергия от Georgia Power начнёт поступать в 2028 году, но OpenAI не назвала сроков ввода Project Camellia в эксплуатацию. Это может произойти и раньше 2028 года, учитывая, что OpenAI недавно наняла для руководства строительством Бретта Майо (Brett Mayo). Ранее он работал в xAI, где курировал строительство ЦОД Colossus в Мемфисе. Гигантский дата-центр был построен в рекордно короткие сроки, но обеспечивают его энергией десятки газовых турбин, не получивших разрешение на эксплуатацию и наносящих серьёзный ущерб экологической обстановке региона.