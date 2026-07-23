iPhone, купленный в кредит, может превратиться в «звонилку» в случае просрочки платежа

В коде бета-версии iOS 27 обнаружен механизм, позволяющий ограничивать работу устройств, оформленных в рассрочку, при нарушении условий оплаты. Система предусматривает блокировку большинства функций iPhone до устранения задолженности, сохраняя доступ только к ограниченному набору приложений.

Согласно данным 9to5Mac, в iOS 27 реализована система управления устройствами App Managed Features (MDM), позволяющая авторизованному приложению финансового партнёра регистрировать устройство и регулярно проверять статус договора. Если обязательства по нему перестают выполняться, iPhone может автоматически перейти в «Ограниченный режим» (Restricted Mode), который заблокирует доступ к большинству приложений и сервисов.

При активации «Ограниченного режима» пользователю, как следует из кода, останутся доступны лишь отдельные системные приложения, включая «Кошелек», «Часы», «Настройки», магазин приложений App Store и некоторые другие приложения. Кроме того, доступ могут сохранить программы, поддерживающие критически важные уведомления, например, «Сообщения», «Дом» или приложения, связанные с медициной и безопасностью. При этом решение о дополнительных исключениях сможет принимать финансовый партнёр.

Также в коде обнаружен новый механизм Partner Finance Lock, предназначенный для предотвращения сброса устройства, его перепродажи или разборки на комплектующие. Хотя функция интегрирована с сервисом «Локатор» (Find My), разработчики подчёркивают, что финансовые организации не получают доступа к данным о местоположении устройства, а интеграция используется исключительно для сохранения блокировки после перепродажи или разборки iPhone.

Ранее Bloomberg сообщил о возможном запуске в США программы лизинга Apple Upgrade совместно с банком Klarna, которая позволит оформлять в рассрочку iPhone, Mac, iPad и Apple Watch. При этом журналисты 9to5Mac не обнаружили описанные функции в предрелизной версии iOS 26.6, отметив, что Apple может добавить их в финальную версию системы. Одновременно издание подчёркивает, что обнаруженные возможности основаны на текущей бета-версии iOS 27 и до официального релиза могут измениться.