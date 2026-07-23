Сегодня 23 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... iPhone, купленный в кредит, может превра...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

iPhone, купленный в кредит, может превратиться в «звонилку» в случае просрочки платежа

В коде бета-версии iOS 27 обнаружен механизм, позволяющий ограничивать работу устройств, оформленных в рассрочку, при нарушении условий оплаты. Система предусматривает блокировку большинства функций iPhone до устранения задолженности, сохраняя доступ только к ограниченному набору приложений.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Согласно данным 9to5Mac, в iOS 27 реализована система управления устройствами App Managed Features (MDM), позволяющая авторизованному приложению финансового партнёра регистрировать устройство и регулярно проверять статус договора. Если обязательства по нему перестают выполняться, iPhone может автоматически перейти в «Ограниченный режим» (Restricted Mode), который заблокирует доступ к большинству приложений и сервисов.

При активации «Ограниченного режима» пользователю, как следует из кода, останутся доступны лишь отдельные системные приложения, включая «Кошелек», «Часы», «Настройки», магазин приложений App Store и некоторые другие приложения. Кроме того, доступ могут сохранить программы, поддерживающие критически важные уведомления, например, «Сообщения», «Дом» или приложения, связанные с медициной и безопасностью. При этом решение о дополнительных исключениях сможет принимать финансовый партнёр.

Также в коде обнаружен новый механизм Partner Finance Lock, предназначенный для предотвращения сброса устройства, его перепродажи или разборки на комплектующие. Хотя функция интегрирована с сервисом «Локатор» (Find My), разработчики подчёркивают, что финансовые организации не получают доступа к данным о местоположении устройства, а интеграция используется исключительно для сохранения блокировки после перепродажи или разборки iPhone.

Ранее Bloomberg сообщил о возможном запуске в США программы лизинга Apple Upgrade совместно с банком Klarna, которая позволит оформлять в рассрочку iPhone, Mac, iPad и Apple Watch. При этом журналисты 9to5Mac не обнаружили описанные функции в предрелизной версии iOS 26.6, отметив, что Apple может добавить их в финальную версию системы. Одновременно издание подчёркивает, что обнаруженные возможности основаны на текущей бета-версии iOS 27 и до официального релиза могут измениться.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple научила iOS 26.6 предупреждать об опасных сообщениях в iMessage
Сливший iOS 26 до анонса блогер свалил вину на своего сообщника
Microsoft утверждает, что движок WebKit замедляет браузеры на iOS почти на 30 %
Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip8 с чипом Exynos 2600 и ценой от 105 000 рублей
Представлен широкоэкранный смартфон-книжка Samsung Galaxy Z Fold8 — от 150 тыс. рублей
Представлен флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra — усиленный титаном экран и 200-Мп камера
Теги: apple iphone, мобильные телефоны, ios 27, смартфон, блокировка
apple iphone, мобильные телефоны, ios 27, смартфон, блокировка
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram
МТС Web Services предлагает при помощи Китая застроить Сибирь и Дальний Восток дата-центрами для ИИ
ИИ вдохнул новую жизнь в жёсткие диски — производители HDD срочно расширяют мощности
Официально представлены умные очки Samsung Smart Glasses — с Android XR, Snapdragon и Gemini
Владелец Dungeons & Dragons списал 56 миллионов долларов из-за отмены игр и сделает ставку на крупные франшизы
Пастор из США подал в суд на OpenAI из-за советов ChatGPT, едва не стоивших ему жизни 3 мин.
Дженсен Хуанг призвал не запрещать китайские ИИ-модели в США — это сделает мир только опаснее 7 ч.
Американская лаборатория: китайские ИИ-модели не опаснее обычного ПО с открытым кодом 7 ч.
Nvidia выпустила драйвер-заплатку 610.82 для решения проблем в Halo: Campaign Evolved и Path of Exile 2 8 ч.
Human Fall Flat исполнилось 10 лет — 60 миллионов проданных копий, юбилейный уровень и документальный фильм 8 ч.
Konami раскрыла, как Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker будут работать на ПК и консолях 9 ч.
Google доигралась: ИИ-поиск убивает трафик крупнейших СМИ — они готовы отключить поискового бота 11 ч.
Microsoft выпустила на ПК четыре эксклюзива оригинальной Xbox — обратная совместимость Xbox вышла за пределы консолей 11 ч.
Массовые увольнения в Xbox ударили по магазину микротранзакций The Elder Scrolls Online 13 ч.
В WhatsApp появились новые функции, «соответствующие образу жизни пользователей» 13 ч.
Alphabet отчиталась о росте выручки на 24 % во втором квартале 2026 года 6 мин.
Tesla завершила второй квартал с рекордной выручкой, но не оправдала ожиданий по прибыли 2 ч.
Apple полностью обновит линейку Mac: впереди новые MacBook Pro, Air и Neo, а также iMac и Mac mini 7 ч.
Новая статья: Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MEG CoreLiquid E15 360: экран-водопад теперь и на СЖО 7 ч.
Xbox неожиданно вырвалась вперёд: продажи в США взлетели на 86 %, пока PS5 и Switch теряют покупателей 7 ч.
Anthropic купит у AMD ИИ-стойки Helios AI с Instinct MI450 на 2 ГВт, а AMD инвестирует в Anthropic $5 млрд 8 ч.
$750 млрд на ИИ: до 2030 года OpenAI потратит на инфраструктуру сумму, эквивалентную ВВП Швеции 10 ч.
Thermaltake и SilverStone представили блоки питания мощностью свыше 3000 Вт — они поддерживают до четырёх RTX 5090 12 ч.
AMD снабдит Anthropic стойками Helios с ускорителями Instinct MI455X общей мощностью 2 ГВт 12 ч.
Канадские учёные научились печатать контактные линзы на 3D-принтере 13 ч.