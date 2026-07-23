Илон Маск заявил, что AI6 станет лучшим в мире ИИ-чипом для периферийных вычислений

На недавней отчётной конференции Tesla глава компании особое внимание уделил перспективным направлениям бизнеса, к которым относятся роботакси, человекоподобные роботы Optimus, искусственный интеллект в целом и автопилот в частности. По словам Илона Маска (Elon Musk), разрабатываемый сейчас компанией Tesla чип AI6 станет лучшим среди решений для периферийных вычислений в сфере ИИ.

«Я очень взволнован дизайном чипа Tesla AI6. Я думаю, что он станет лучшим чипом для периферийных вычислений в мире, и если кто-то сможет его превзойти, я буду рад встретиться с ним лично, чтобы пожать руку», — самонадеянно заявил Илон Маск. Напомним, из ранних откровений главы Tesla известно, что чип AI6 появится не ранее середины 2028 года, будет в два раза превосходить AI5 по уровню быстродействия. Скорее всего, производством AI6 по технологии 2-нм класса будет заниматься техасское предприятие Samsung, а в случае с AI5 подрядчиками Tesla на этом направлении одновременно будут выступать как Samsung, так и TSMC. Профильный завод Samsung будет готов начать работу по контракту с Tesla в третьем квартале следующего года, общая сумма договора, который рассчитан до 2033 года, составляет $16,5 млрд.

TSMC и Samsung будут важными поставщиками компонентов для человекоподобных роботов, серийный выпуск которых Tesla планирует вскоре начать на своём старейшем предприятии в Калифорнии, где до недавних пор собирались флагманские электромобили Model S и Model X. Где будет построено совместное предприятие Terafab по выпуску чипов, Маск пообещал рассказать в скором времени.

Уже сейчас чувствуется, что Tesla резко увеличивает капитальные расходы. В прошлом квартале их сумма более чем удвоилась в годовом сравнении до $5,8 млрд. В текущем полугодии капитальные затраты тоже вырастут, а всего по итогам 2026 года компания рассчитывает направить на эти цели более $25 млрд. Финансовый директор Ваибхав Танеджа (Vaibhav Taneja) заявил, что в ближайшие два или три года капитальные затраты Tesla продолжат увеличиваться. Компании нужно будет наладить массовое производство роботакси и роботов, строить предприятие по выпуску чипов, расширять объёмы производства солнечных панелей и наращивать вычислительные мощности. Чтобы быстрее реализовать эти планы, Tesla даже готова заимствовать до $30 млрд. Это довольно крупная сумма, если учесть, что текущие долговые обязательства компании не превышают $9,3 млрд.