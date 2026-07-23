Сегодня 23 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Илон Маск заявил, что AI6 станет лучшим ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Илон Маск заявил, что AI6 станет лучшим в мире ИИ-чипом для периферийных вычислений

На недавней отчётной конференции Tesla глава компании особое внимание уделил перспективным направлениям бизнеса, к которым относятся роботакси, человекоподобные роботы Optimus, искусственный интеллект в целом и автопилот в частности. По словам Илона Маска (Elon Musk), разрабатываемый сейчас компанией Tesla чип AI6 станет лучшим среди решений для периферийных вычислений в сфере ИИ.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

«Я очень взволнован дизайном чипа Tesla AI6. Я думаю, что он станет лучшим чипом для периферийных вычислений в мире, и если кто-то сможет его превзойти, я буду рад встретиться с ним лично, чтобы пожать руку», — самонадеянно заявил Илон Маск. Напомним, из ранних откровений главы Tesla известно, что чип AI6 появится не ранее середины 2028 года, будет в два раза превосходить AI5 по уровню быстродействия. Скорее всего, производством AI6 по технологии 2-нм класса будет заниматься техасское предприятие Samsung, а в случае с AI5 подрядчиками Tesla на этом направлении одновременно будут выступать как Samsung, так и TSMC. Профильный завод Samsung будет готов начать работу по контракту с Tesla в третьем квартале следующего года, общая сумма договора, который рассчитан до 2033 года, составляет $16,5 млрд.

TSMC и Samsung будут важными поставщиками компонентов для человекоподобных роботов, серийный выпуск которых Tesla планирует вскоре начать на своём старейшем предприятии в Калифорнии, где до недавних пор собирались флагманские электромобили Model S и Model X. Где будет построено совместное предприятие Terafab по выпуску чипов, Маск пообещал рассказать в скором времени.

Уже сейчас чувствуется, что Tesla резко увеличивает капитальные расходы. В прошлом квартале их сумма более чем удвоилась в годовом сравнении до $5,8 млрд. В текущем полугодии капитальные затраты тоже вырастут, а всего по итогам 2026 года компания рассчитывает направить на эти цели более $25 млрд. Финансовый директор Ваибхав Танеджа (Vaibhav Taneja) заявил, что в ближайшие два или три года капитальные затраты Tesla продолжат увеличиваться. Компании нужно будет наладить массовое производство роботакси и роботов, строить предприятие по выпуску чипов, расширять объёмы производства солнечных панелей и наращивать вычислительные мощности. Чтобы быстрее реализовать эти планы, Tesla даже готова заимствовать до $30 млрд. Это довольно крупная сумма, если учесть, что текущие долговые обязательства компании не превышают $9,3 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Илон Маск признался, что Micron выделила Tesla существенные объёмы микросхем памяти
Tesla завершила второй квартал с рекордной выручкой, но не оправдала ожиданий по прибыли
Новая фабрика Samsung в Техасе готова к массовому производству чипов на 90 %
$750 млрд на ИИ: до 2030 года OpenAI потратит на инфраструктуру сумму, эквивалентную ВВП Швеции
AMD снабдит Anthropic стойками Helios с ускорителями Instinct MI455X общей мощностью 2 ГВт
Raspberry Pi выпустила 10-дюймовый сенсорный экран Raspberry Pi Touch Display 2 за $80
Теги: tesla, ии-чип, илон маск, ии
tesla, ии-чип, илон маск, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram
МТС Web Services предлагает при помощи Китая застроить Сибирь и Дальний Восток дата-центрами для ИИ
ИИ вдохнул новую жизнь в жёсткие диски — производители HDD срочно расширяют мощности
Переписки пользователей с DeepSeek оказалась общедоступны в поиске Google
ИИ добрался до Гомера: Маск пообещал до конца года полнометражную экранизацию «Одиссеи» от Grok
В приложении Apple Store появится ИИ-помощник по покупкам 18 мин.
Пастор из США подал в суд на OpenAI из-за советов ChatGPT, едва не стоивших ему жизни 2 ч.
Дженсен Хуанг призвал не запрещать китайские ИИ-модели в США — это сделает мир только опаснее 8 ч.
Американская лаборатория: китайские ИИ-модели не опаснее обычного ПО с открытым кодом 9 ч.
Nvidia выпустила драйвер-заплатку 610.82 для решения проблем в Halo: Campaign Evolved и Path of Exile 2 10 ч.
Human Fall Flat исполнилось 10 лет — 60 миллионов проданных копий, юбилейный уровень и документальный фильм 10 ч.
Konami раскрыла, как Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker будут работать на ПК и консолях 11 ч.
Google доигралась: ИИ-поиск убивает трафик крупнейших СМИ — они готовы отключить поискового бота 12 ч.
Microsoft выпустила на ПК четыре эксклюзива оригинальной Xbox — обратная совместимость Xbox вышла за пределы консолей 13 ч.
Массовые увольнения в Xbox ударили по магазину микротранзакций The Elder Scrolls Online 15 ч.
Илон Маск заявил, что AI6 станет лучшим в мире ИИ-чипом для периферийных вычислений 21 мин.
Илон Маск признался, что Micron выделила Tesla существенные объёмы микросхем памяти 2 ч.
iPhone, купленный в кредит, может превратиться в «звонилку» в случае просрочки платежа 2 ч.
Alphabet отчиталась о росте выручки на 24 % во втором квартале 2026 года 2 ч.
Tesla завершила второй квартал с рекордной выручкой, но не оправдала ожиданий по прибыли 4 ч.
Apple полностью обновит линейку Mac: впереди новые MacBook Pro, Air и Neo, а также iMac и Mac mini 8 ч.
Новая статья: Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MEG CoreLiquid E15 360: экран-водопад теперь и на СЖО 9 ч.
Xbox неожиданно вырвалась вперёд: продажи в США взлетели на 86 %, пока PS5 и Switch теряют покупателей 9 ч.
Anthropic купит у AMD ИИ-стойки Helios AI с Instinct MI450 на 2 ГВт, а AMD инвестирует в Anthropic $5 млрд 9 ч.
$750 млрд на ИИ: до 2030 года OpenAI потратит на инфраструктуру сумму, эквивалентную ВВП Швеции 12 ч.