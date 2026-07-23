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Маск в очередной раз намекнул на возможность объединения Tesla и SpaceX

В довольно сжатые сроки Илон Маск (Elon Musk) объединил под крылом SpaceX стартап xAI и социальную сеть X, после чего вывел единую компанию на биржу. Его ближайшее окружение не исключает, что в эту воронку консолидации активов затянет и публичную компанию Tesla, а сторонние эксперты поясняют, что мало кто сможет в этом помешать Маску. Тем более, что на недавней квартальной конференции Tesla он опять подлил масла в огонь.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

«Как вы можете судить по многочисленным примерам сотрудничества с SpaceX, (между компаниями) возникает всё больше пересечений. Знаете, мы не можем говорить об объединении компаний и подобных вещах на отчётной конференции. Это следует сделать через более подходящий процесс», — интригующее заявил генеральный директор SpaceX и Tesla на отчётном мероприятии последней. Глава юридического департамента Tesla Брендон Эрхарт (Brendon Ehrhart) тут же добавил, что SpaceX является «великолепным партнёром», который обеспечивает «множественные выгодные взаимодействия».

Экспертов Deepwater Asset Management данные заявления наделили уверенностью, что Tesla и SpaceX объединятся в ближайшие несколько лет. Ещё накануне он считал, что это произойдёт с вероятностью 80 %, но сегодня показатель вырос до 90 %. Tesla снабжает SpaceX батареями, служебными электромобилями и некоторыми технологиями уже сейчас, а в обозримом будущем обе компании при поддержке Intel должны будут наладить массовое производство чипов по передовым литографическим технологиям. В то же время, аналитики подчёркивают, что сделка по слиянию SpaceX и Tesla натолкнётся на трудности с антимонопольным согласованием, особенно в Китае, где расположено крупнейшее автосборочное предприятие компании. Связи SpaceX с американским оборонным сектором станут для китайских регуляторов причиной, по которым эта сделка не сможет быть ими одобрена. С точки зрения структуры акционерного капитала SpaceX после выхода на IPO, проблем с продвижением выгодных Маску решений как раз возникнуть не должно, поскольку он обладает практически безграничной властью.

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Теги: tesla, spacex, илон маск, сделка, слияние
tesla, spacex, илон маск, сделка, слияние
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