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Cybercab забуксовал: Tesla похвасталась расширением сервиса роботакси, но его рост почти остановился

Как и предполагалось, на квартальной отчётной конференции руководство Tesla не забыло упомянуть, что воспользоваться фирменными роботакси теперь можно ещё в двух городах штата Флорида, помимо Майами. При этом приведённый компанией график роста количества оплачиваемых поездок таил подвох — по его данным получалось, что темпы роста во втором квартале текущего года приблизились к нулю.

Источник изображений: Tesla

Источник изображений: Tesla

Формально, как поясняет Electrek, в первом квартале сервис прибавил 900 000 миль оплачиваемых поездок, и во втором квартале ситуация повторилась, но именно это говорит о замедлении темпов экспансии услуги. Например, в третьем квартале прошлого года объём оплачиваемых перевозок увеличился на 150 000 миль, в четвёртом — сразу на 450 000 миль, а в первом полугодии темпы роста фактически вышли на плато, хотя само по себе количество оплачиваемых поездок продолжило увеличиваться. В любом случае выход на плато лучше падения.

Внутри квартала динамика выглядит ещё более неравномерной. Если в апреле сервис прибавил сразу 500 000 миль, то в мае и июне — лишь примерно по 200 000 миль в каждом случае. По сути, в начале второго квартала Tesla наращивала объёмы оказания услуг роботакси гораздо активнее, чем в конце периода. Как отмечалось недавно, в избранных городах присутствия фирменные роботакси Tesla работают в составе парка из 21 машины, причём 17 из них эксплуатируются в Остине. В Калифорнии, к тому же, за рулём роботакси Tesla находится страхующий водитель, поскольку его отсутствие компания пока не может согласовать с местными властями. В Техасе роботакси Tesla работают в трёх городах, во Флориде — тоже в трёх, а в столицах Невады и Аризоны они пока только должны появиться. В районе залива Сан-Франциско роботакси Tesla передвигаются с водителями за рулём. В презентации Tesla отмечается, что запуску сервиса в новых городах предшествует инструктаж сотрудников аварийных служб по взаимодействию с электромобилями этой марки. В частности, пожарные должны уметь грамотно тушить электромобили и быстро обесточивать их.

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Теги: tesla, роботакси, аналитика, автопилот
tesla, роботакси, аналитика, автопилот
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