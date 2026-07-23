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Meta✴ вышла сухой из воды: иск о зависимости подростков от соцсетей отозвали без компенсации

Накануне Snap урегулировала претензии истцов по делу о зависимости пользователей от соцсетей, компания Meta осталась по нему единственным ответчиком, но ей в судебном разбирательстве участвовать не придётся — дело прекращено. Истец решил отозвать свой иск против Meta, не получив никакой компенсации.

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Помимо Snap, на соглашение с истцом пошли TikTok и YouTube (принадлежит Google). Предварительный судебный процесс с участием присяжных должен был начаться на следующей неделе в Лос-Анджелесе. Истцом выступал подросток из Флориды, имя которого не разглашается. Он подал на крупных операторов соцсетей иск за то, что они создали вызывающие зависимость платформы. По аналогичным обвинениям рассмотрения ожидают несколько тысяч исков, поданных подростками, школами и генеральными прокурорами штатов.

Прецедент, который мог возникнуть из-за этих исков, повлиял бы на механизмы разработки приложений компаниями — они действительно используют функции, направленные на удержание внимания пользователей: бесконечную прокрутку и поток уведомлений.

В этом году Meta уже проиграла в суде Нью-Мексико по делу о вреде, причинённом социальными сетями — было установлено, что компания ввела потребителей в заблуждение относительно безопасности своих платформ и подвергла опасности детей. В марте жюри присяжных в Лос-Анджелесе вынесло вердикт против Google и Meta в пользу истца — в качестве компенсации ущерба присудили $6 млн.

«Этот результат явно показывает, что мы не откажемся от защиты от необоснованных судебных исков», — заявили в Meta по поводу последнего дела.

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Теги: me, судебное разбирательство, социальные сети
me, судебное разбирательство, социальные сети
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