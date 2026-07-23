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Valve упростила отправку подарков и прокачала списки желаемого Steam

Компания Valve сообщила о крупном обновлении сразу двух популярных функций своего магазина цифровой дистрибуции Steam — системы дарения подарков и списков желаемого пользователей.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

Valve расширяет возможность гостевого оформления покупок — вдобавок к электронным подарочным картам и устройствам незарегистрированные пользователи теперь могут приобрести в подарок любую игру в Steam.

Другие улучшения системы подарков:

  • подарочные карты и игры теперь можно отправлять на электронную почту (например, в случае незнания имени аккаунта получателя) — в письме будет ссылка для авторизации и получения подарка;
  • дарить игры друзьям в других регионах отныне можно напрямую — при оформлении заказа Steam рассчитает стоимость продукта в регионе получателя;
  • Valve добавила возможности отправлять подарки напрямую из списка желаемого пользователя, отправлять подарки не только друзьям в Steam, а также создавать ссылку на отфильтрованный список игр и делиться ей.
При оформлении подарка через список желаемого данные получателя будут заполнены автоматически

При оформлении подарка через список желаемого данные получателя будут заполнены автоматически

По словам Valve, улучшения системы дарения подарков прекрасно дополняют обновления списков желаемого: добавили категоризацию, улучшили поиск и возможность делиться перечнем.

Основным нововведением стала возможность создавать собственные категории и присваивать их играм в списке желаемого, фильтровать товары по этим группам и создавать ссылки на них.

Другие улучшения списков желаемого:

  • в поиск на странице списка желаемого включили автозаполнение для более быстрого получения результатов;
  • в списке желаемого теперь отмечены игры с демоверсиями;
  • при наведении курсора на изображение игры теперь показывается её микротрейлер;
  • переход к списку желаемого и из него в браузере, на мобильном устройстве, в клиенте Steam и на SteamOS теперь работает лучше;
  • Valve также улучшила контраст и читабельность страницы списка желаемого.

Это не единственные нововведения в Steam за 2026 год. Ранее Valve обновила дизайн главной страницы магазина, расширила мастерскую и добавила возможность прикреплять к обзорам данные о своём ПК (пока в «бете»).

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Теги: steam, valve
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