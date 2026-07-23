Valve упростила отправку подарков и прокачала списки желаемого Steam

Компания Valve сообщила о крупном обновлении сразу двух популярных функций своего магазина цифровой дистрибуции Steam — системы дарения подарков и списков желаемого пользователей.
Valve расширяет возможность гостевого оформления покупок — вдобавок к электронным подарочным картам и устройствам незарегистрированные пользователи теперь могут приобрести в подарок любую игру в Steam.
Другие улучшения системы подарков:
- подарочные карты и игры теперь можно отправлять на электронную почту (например, в случае незнания имени аккаунта получателя) — в письме будет ссылка для авторизации и получения подарка;
- дарить игры друзьям в других регионах отныне можно напрямую — при оформлении заказа Steam рассчитает стоимость продукта в регионе получателя;
- Valve добавила возможности отправлять подарки напрямую из списка желаемого пользователя, отправлять подарки не только друзьям в Steam, а также создавать ссылку на отфильтрованный список игр и делиться ей.
По словам Valve, улучшения системы дарения подарков прекрасно дополняют обновления списков желаемого: добавили категоризацию, улучшили поиск и возможность делиться перечнем.
Основным нововведением стала возможность создавать собственные категории и присваивать их играм в списке желаемого, фильтровать товары по этим группам и создавать ссылки на них.
Другие улучшения списков желаемого:
- в поиск на странице списка желаемого включили автозаполнение для более быстрого получения результатов;
- в списке желаемого теперь отмечены игры с демоверсиями;
- при наведении курсора на изображение игры теперь показывается её микротрейлер;
- переход к списку желаемого и из него в браузере, на мобильном устройстве, в клиенте Steam и на SteamOS теперь работает лучше;
- Valve также улучшила контраст и читабельность страницы списка желаемого.
Это не единственные нововведения в Steam за 2026 год. Ранее Valve обновила дизайн главной страницы магазина, расширила мастерскую и добавила возможность прикреплять к обзорам данные о своём ПК (пока в «бете»).
Источник: