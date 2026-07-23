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Google упростила переход с iPhone на Android

Google представила новые средства для миграции, встроенные непосредственно в Android 17, которые упростят переход с iPhone на смартфоны под Android. Новая функция поможет пользователям переносить по беспроводной сети с iPhone больше типов данных без необходимости устанавливать специальное приложение.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

Упростив процесс подключения и реализовав поддержку расширенного набора типов данных, технологический гигант стремится снизить барьеры для перехода между экосистемами смартфонов и привлечь большее число бывших владельцев Apple iPhone.

Обновлённая версия системы миграции позволяет переносить между устройствами фотографии, видео, контакты, сообщения, календари и новые поддерживаемые типы данных, в том числе учётную запись Google, пароли, учётные данные Wi-Fi и даже eSIM — всё самое важное, что работало на iPhone, сможет быстро импортироваться на смартфон под Android.

Обновление с новыми возможностями уже начало распространяться на устройства серии Google Pixel; оно также доступно на смартфонах нового семейства Samsung Galaxy Z Flip8 и Z Fold8, которые были представлены накануне. В будущем эти инструменты появятся и на других устройствах с Android.

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Теги: google, android, iphone
google, android, iphone
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