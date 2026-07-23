Разработчик раскрыл секрет обратной совместимости Xbox на ПК — эмулятор Microsoft для Xbox 360

Запущенная накануне Microsoft на ПК программа обратной совместимости с играми Xbox оказалась не так проста, как виделось на первый взгляд. Для переноса консольных эксклюзивов на новую платформу компания обратилась к эмуляции.

Напомним, в рамках первой волны на ПК стали доступны четыре эксклюзива Xbox (Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live & Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge, Fuzion Frenzy) с техническими улучшениями.

По словам разработчика Нейтана Брука (Nathan Brooke), более известного как TheLunarixus, файлы Fuzion Frenzy дают понять, что на ПК игры с Xbox запускаются через XeFu (Xenon Fusion Emulator).

XeFu — созданный Microsoft для Xbox 360 эмулятор Xbox. В основе классической консоли лежал x86-процессор, а у ЦП от Xbox 360 была архитектура PowerPC, и без помощи со стороны игры от старой консоли на новой не работали.

Таким образом, программа обратной совместимости Xbox на ПК работает следующим образом: Windows включает среду выполнения Xbox 360 и загружает XeFu, который, в свою очередь, уже запускает игру с Xbox.

Как подметил Брук, открытие даёт основание полагать, что в планах Microsoft — перенос на ПК игр не только с оригинальной Xbox, но и с Xbox 360. Впрочем, официально об этом пока не объявлялось.

В самой Microsoft называют программу обратной совместимости Xbox на ПК ещё одним шагом к сохранению старых игр и упрощению доступа к ним. Со временем компания планирует перенести на ПК ещё больше хитов прошлого Xbox.