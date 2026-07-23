Драйвер RTX Spark заставил видеокарты Nvidia заработать на Arm-системах с Windows

Энтузиастам удалось заставить драйвер для Arm-компьютера Nvidia RTX Spark заработать на альтернативных платформах с процессорами Arm, что открыло возможность подключать к таким компьютерам видеокарты Nvidia GeForce для настольных систем.

Версия Windows on Arm преимущественно ограничена устройствами на чипах Qualcomm Snapdragon и не предусматривает поддержку настольных видеокарт Nvidia. Компьютеры Nvidia RTX Spark предложили производительную графику в Windows on Arm, но за высокую цену и с упором на разработчиков. Выпуск драйвера помог энтузиастам расширить ассортимент поддерживаемого оборудования.

В частности, этот драйвер заработал на 24-ядерном серверном процессоре Kunpeng 920 с тактовой частотой 2600 МГц — он основан на той же архитектуре, что и Snapdragon X Elite, только по однопоточной производительности сравним с Intel Core i5-1235U. Этот чип установлен в рабочей станции Huawei Qingyun W510 с 32 Гбайт памяти DDR4-2933, на которой заработала видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060. При запуске Black Myth: Wukong эта система показала в среднем 21 кадр в секунду с просадками до 3. Относительного успеха удалось добиться и с рабочей станцией Radxa Orion O6, к которой подключили Nvidia GeForce RTX 2080 Ti.

Около 25 % производительности уходило на трансляцию x86 в Arm, что объясняет невысокую скорость в тестах. Энтузиасты не исключают, что этот метод может работать также с видеокартами серий Nvidia GeForce RTX 20, 30 и 50. Но на его доработку уйдёт немало времени: трансляция инструкций для процессора вызвала недовольство античитерской защиты; из-за отсутствия драйверов для Windows не удалось заставить работать сетевой интерфейс материнской платы; некорректно работал и видеовыход на видеокарте — для записи пришлось использовать другой компьютер.