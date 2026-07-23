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Aliens: Fireteam Elite 2 не заставит себя долго ждать — новый тизер и дата выхода амбициозного кооперативного шутера во вселенной «Чужих»

Издательство Daybreak Game Company и разработчики из калифорнийской Cold Iron Studios объявили дату выхода своего кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite 2 — продолжения Aliens: Fireteam Elite образца 2021 года.

Источник изображений: Cold Iron Studios

Источник изображений: Cold Iron Studios

Напомним, Aliens: Fireteam Elite 2 была полноценно представлена (прошлогодняя утечка не в счёт) в начале мая и готовилась к релизу на протяжении текущего лета. От намеченных сроков разработчики не отступили.

Как стало известно, Aliens: Fireteam Elite 2 поступит в продажу 25 августа 2026 года для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался насыщенным 15-секундным геймплейным роликом.

Стоимость стандартного издания Aliens: Fireteam Elite 2 составит $50, а за комплект 40th Anniversary Premium Edition придётся отдать все $70. В состав премиальной версии входят наборы Ripley’s Hive Exterminator и Herk Mondo’s Pest.

Aliens: Fireteam Elite 2 отправит отряд из четырёх колониальных морпехов в самые опасные уголки вселенной «Чужих». Разработчики намерены установить новый стандарт кооператива во франшизе.

«Ксеноморфы поджидают в коридорах, нападают из тени и давят числом. Каждая комната может стать для вас последней. Координируйте действия, используйте уникальные способности классов и адаптируйтесь на ходу», — призвали авторы.

Обещают более глубокие командные механики, новый класс (полностью настраиваемый «Специалист»), свирепых и разнообразных ксеноморфов, широкий выбор оружия и режим «Орда». Поддержка русского языка не заявлена.

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Теги: aliens: fireteam elite 2, cold iron studios, daybreak game company, шутер
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