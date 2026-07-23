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Дефицит памяти добрался до автомобилей — производители уже повышают цены

Хотя сборщики ПК, энтузиасты и геймеры больше всего пострадали от дефицита микросхем памяти, вызванного ИИ-бумом, эксперты также предупреждали, что в конечном итоге это ударит и по автомобильному сектору. Похоже, их опасения подтвердились, поскольку, как сообщает Nikkei Asia, два крупных автопроизводителя повышают цены на свои предложения именно по этой причине.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

General Motors заявила, что ожидает повышения цен на новые автомобили на 0,3 % в этом году. Тем самым компания изменила свой предыдущий прогноз о сохранении стоимости автомобилей на прежнем уровне или даже о небольшом снижении цен. На другом конце света китайский автомобильный гигант BYD повысил цены на системы помощи водителю на 20 %, которые продаются в качестве дополнительной опции. Южнокорейская компания Hyundai также призвала отечественных производителей микросхем укрепить местную цепочку поставок.

Финансовый директор GM Пол Джейкобсон (Paul Jacobson) заявил во время конференции по итогам финансового квартала, что компания ожидает увеличения своих затрат на $1,5–2 млрд, что в основном обусловлено ростом цен на автомобильные компоненты, особенно на чипы памяти. Хотя многие люди не ассоциируют автомобили с микросхемами памяти, растущее число функций и технологий, которые покупатели ожидают от новых автомобилей, использует больше памяти, чем модели прошлых поколений.

В 2023 году компания Micron заявила, что среднестатистический современный автомобиль использует 90 Гбайт памяти DRAM и NAND, и ожидает, что к 2026 году этот объём вырастет до 278 Гбайт, а модели премиум-класса в расчёте на один автомобиль будут использовать до 2 Тбайт памяти. Согласно анализу характеристик автомобилей, выпущенных в этом году, информационно-развлекательные системы требуют от 4 до 16 Гбайт памяти, системы ADAS и безопасности — от 8 до 32 Гбайт, а централизованные системы часто имеют минимальное требование в 16 Гбайт памяти, причём этот объём может увеличиваться до 64 Гбайт и более. По мере появления в автомобилях ИИ-помощников этим системам потребуется не менее 256 Гбайт памяти. Micron прогнозирует, что автомобилям с уровнем автономности 4 потребуется не менее 300 Гбайт оперативной памяти, поскольку они, по сути, являются суперкомпьютерами на колёсах.

Следует отметить, что производство автомобильной памяти занимает больше времени, чем обычных чипов DRAM, поскольку речь идёт о специализированных компонентах, проверка которых на пригодность для использования в автомобилях может занимать месяцы или даже годы. Это связано с тем, что автомобильная память должна выдерживать различные условия эксплуатации — от погодных условий и постоянной вибрации на дорогах до экстремальных температур.

Всё это означает, что нынешний дефицит микросхем памяти окажет огромное влияние на автомобильную промышленность и ещё больше поднимет цены. А если дефицит микросхем продолжится, рынок может столкнуться с задержками в поставках автомобилей и нехваткой предложений, более серьёзными, чем те, что отрасль пережила в 2021 году во время пика пандемии.

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Теги: автомобильная электроника, автомобили, искусственный интеллект, чипы памяти, дефицит
автомобильная электроника, автомобили, искусственный интеллект, чипы памяти, дефицит
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