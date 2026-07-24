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Аналитики предсказали складному iPhone мгновенный успех после выхода — до 25 % рынка

Выход первого складного смартфона Apple в 2026 году может существенно изменить расстановку сил на мировом рынке. По прогнозу Counterpoint Research, компания сразу займёт 25 % поставок устройств этого сегмента, способствуя дальнейшему росту спроса на складные модели.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Согласно данным, Samsung сохранит лидерство на мировом рынке складных смартфонов с долей 32 %, хотя годом ранее она составляла 40 %. Apple, предположительно, окажется сразу на втором месте с результатом 25 %, опередив Huawei, чья доля снизится с 30 % до 24 %. Следом расположатся Motorola с 8 % и Honor с 3 %, тогда как на остальных производителей суммарно придётся 8 % рынка.

Источник изображения: counterpointresearch.com

Источник изображения: counterpointresearch.com

В целом объём мировых поставок складных смартфонов в 2026 году, по оценке Counterpoint Research, увеличится на 21 % по сравнению с предыдущим годом. Аналитики связывают этот рост с выходом нового продукта Apple, который усилит конкуренцию в премиальном сегменте складных устройств. Кроме того, по их мнению, развитие ИИ-функций повысит востребованность моделей с более крупными экранами, лучше подходящими для работы с документами, редактирования контента, управления расписанием и взаимодействия между приложениями.

Как отмечает 9to5Mac, публикация отчёта последовала после анонса Samsung нового поколения складных смартфонов во главе с Galaxy Z Fold8. Его укороченный и более широкий корпус напоминает конструкцию, которую слухи приписывают будущему iPhone Ultra. При этом руководитель мобильного подразделения Samsung Дрю Блэкард (Drew Blackard) заявил журналистке The Wall Street Journal Джоанне Стерн (Joanna Stern), что такое сходство оказалось случайным.

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Теги: apple iphone, аналитика, складные смартфоны, counterpoint research
apple iphone, аналитика, складные смартфоны, counterpoint research
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