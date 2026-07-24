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Новый троян Dolphin X умеет выбирать самых выгодных жертв с помощью ИИ

Специалисты компании Varonis Threat обнаружили новый троян удалённого доступа Dolphin X, оснащённый системой AI Profiler на базе искусственного интеллекта. По сообщению BleepingComputer, троян автоматически производит ранжирование уже заражённых и наиболее ценных жертв для дальнейших атак.

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Дэниел Келли (Daniel Kelley) из Varonis Threat обнаружил рекламу Dolphin X на одном из киберпреступных форумов, где продавец под псевдонимом Kontraktnik позиционировал программу как универсальный инструмент удалённого доступа. Согласно проведённому анализу, панель управления включает 329 функций, распределённых по десяти категориям, в том числе средства для кражи учётных данных более чем из 300 приложений.

Одной из ключевых особенностей панели стал модуль AI Profiler, анализирующий сведения, собранные с заражённых компьютеров, и присваивающий каждой системе рейтинг риска. Как отмечают в Varonis, при формировании профилей используются данные об используемых приложениях, посещаемых доменах, установленном программном обеспечении, а также различные категории и факторы риска, после чего операторы ежедневно получают список жертв, отсортированный по приоритету.

По словам Келли, без запуска реального образца Dolphin X на тестовой заражённой системе были исследованы панель управления, конструктор вредоносного ПО и связанный с ними сетевой трафик. При этом специалист подтвердил изданию BleepingComputer наличие в коде технических строк, связанных с работой AI Profiler, однако определить, какой именно ИИ-движок используется для формирования рейтингов, не удалось.

Помимо ранжирования жертв, заявлено и о возможности похищения файлов .env, SSH-ключей, облачных токенов доступа, данных авторизации браузеров, информации о криптовалютных кошельков и других учётных данных. Вместе с тем компания подчёркивает, что заявленные возможности по сбору данных не были подтверждены, поскольку исследование проводилось без оригинального образца трояна.

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Теги: вирусы, безопасность данных, кибербезопасность, троян, ии
вирусы, безопасность данных, кибербезопасность, троян, ии
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