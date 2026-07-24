Сегодня 24 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Nvidia направит $1,5 млрд на расширение ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia направит $1,5 млрд на расширение американских мощностей Amkor по упаковке чипов

Ещё в 2024 году начало работать первое предприятие TSMC в штате Аризона, оно специализируется на обработке кремниевых пластин с использованием 4-нм технологии. Формально, это позволяет той же Nvidia изготавливать часть ИИ-чипов в США, но для организации полного цикла операций нужны мощности по тестированию и упаковке компонентов. Их появлению будет способствовать сделка с Amkor на сумму $1,5 млрд.

Источник изображения: Nvidia, TSMC

Источник изображения: Nvidia, TSMC

Компания Nvidia в рамках соглашения с этим контрактным провайдером услуг по тестированию и упаковке чипов направит Amkor крупный авансовый платёж, который позволит данной компании расширить профильные мощности на территории штата Аризона. Новости о заключении этой сделки вызвали рост акций Amkor на 15 %. Это не единственный партнёр Nvidia, который способен оказывать ей профильные услуги на территории США. Сама TSMC тоже собирается построить в Аризоне два предприятия по тестированию и упаковке чипов, поскольку сейчас частично готовую продукцию ей приходится отправлять на Тайвань, а потом обратно в США.

Основные мощности Amkor сосредоточены в Азии, хотя штаб-квартира компании находится в Аризоне. В рамках соглашения с Nvidia обе компании будут сотрудничать в сфере разработки новых технологий упаковки чипов. В июне Amkor заключила десятилетнее соглашение с TSMC, ориентированное на развитие услуг по тестированию и упаковке чипов на территории США. Компания AMD также является клиентом Amkor, поэтому практически все крупные американские разработчики ИИ-чипов заинтересованы в развитии производственной инфраструктуры этой компании на территории США.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TSMC признаёт, что потратить ещё $100 млрд на заводы в США её заставляет конкуренция
TSMC не жалеет денег на ИИ: капзатраты вырастут до $64 млрд, а в США построят ещё четыре завода за $100 млрд
TSMC получила разрешение тайваньских властей потратить ещё $20 млрд на завод в США
На крыльях ИИ-бума выручка взлетела на 25 % во втором квартале, установив 15-летний рекорд
AMD бросила новый вызов Nvidia: представлен ускоритель Instinct MI455X с 432 Гбайт HBM4 и до четырёх раз быстрее предшественника
ИИ нужен аварийный рубильник: США хотят обязать разработчиков внедрить механизмы отключения опасных моделей
Теги: nvidia, amkor, сша, аризона, сделка
nvidia, amkor, сша, аризона, сделка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На пляжи Австралии вынесло шесть металлических шаров, которые явно прилетели из космоса
Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod
ЕС оштрафовал Google на €890 млн и потребовал переделать «Поиск» и «Play Маркет»
Китайцы создали идеальную память: для хранения бита ей нужен всего один электрон
Первый трейлер и «непревзойдённая реалистичность» EA Sports FC 27 не впечатлили фанатов
Новый троян Dolphin X умеет выбирать самых выгодных жертв с помощью ИИ 3 ч.
Google: ИИ ещё очень далёк от замены людей — пользователи доверяют ему лишь 21 % рабочих задач 8 ч.
Runway представила Media Router — сервис сам подберёт самый выгодный ИИ для генерации контента 8 ч.
Новая статья: Хочу всё знать: обзор ИИ-приложений с функцией умной камеры для Android 9 ч.
Chrome для Android стал заметно плавнее: Google избавилась от половины рывков при прокрутке 10 ч.
Вышедший 10 лет назад ролевой экшен Grim Dawn получил масштабное дополнение Fangs of Asterkarn 11 ч.
Microsoft тестирует бесплатный облачный гейминг с рекламой на участниках программы Xbox Insider 12 ч.
Aliens: Fireteam Elite 2 не заставит себя долго ждать — новый тизер и дата выхода амбициозного кооперативного шутера во вселенной «Чужих» 13 ч.
Uber уволила 10 % сотрудников службы поддержки — их заменит ИИ 13 ч.
Слишком достоверный ремейк: критики вынесли вердикт Halo: Campaign Evolved 14 ч.
ИИ нашёл материалы для синих OLED нового поколения — доступных, ярких и эффективных 15 мин.
AMD рассказала о грядущих MI500 и MI600: Instinct и Helios будут обновляться ежегодно 33 мин.
Доля Alphabet в капитале Anthropic увеличилась до $124,3 млрд 43 мин.
Nvidia направит $1,5 млрд на расширение американских мощностей Amkor по упаковке чипов 2 ч.
Аналитики предсказали складному iPhone мгновенный успех после выхода — до 25 % рынка 3 ч.
На крыльях ИИ-бума выручка взлетела на 25 % во втором квартале, установив 15-летний рекорд 3 ч.
AMD бросила новый вызов Nvidia: представлен ускоритель Instinct MI455X с 432 Гбайт HBM4 и до четырёх раз быстрее предшественника 8 ч.
AMD представила процессоры EPYC Venice 9006: до 256 ядер и 1 Гбайт L3-кеша 9 ч.
AMD представила первые процессоры на Zen 6 — версии EPYC 9006X получат более 1 Гбайт кеша 9 ч.
Дефицит памяти добрался до автомобилей — производители уже повышают цены 10 ч.