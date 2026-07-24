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AMD рассказала о грядущих MI500 и MI600: Instinct и Helios будут обновляться ежегодно

AMD намерена каждый год обновлять ускорители искусственного интеллекта Instinct и стоечные решения Helios. Уже в следующем году компания выпустит модели семейства Instinct MI500 с памятью HBM4E, которые обеспечат значительный рост производительности по сравнению с актуальными; а в 2028 году появятся и MI600, сообщает ComputerBase.

Источник изображений: computerbase.de

Источник изображений: computerbase.de

Эра AMD Instinct MI400 начинается с мощных моделей вроде MI455X в стойках Helios, и уже в 2027 году компания намерена выпустить их преемников. MI455X по сравнению с ускорителями предыдущего поколения представляет собой значительный скачок вперёд в производительности при рабочих нагрузках, а MI500 обещает настоящий прорыв: по сравнению с выпущенными в 2023 году MI300X ускорители нового поколения будут быстрее в 2000 раз — и это за четыре года. Ранее AMD заявляла о приросте производительности в 1000 раз, то есть, она недооценила собственную продукцию.

Предсказать, насколько успешными будут MI500 в реалиях 2027 года, однако, непросто. Шансы AMD выбиться в лидеры рынка не так уж плохи: выступающая преемником Nvidia Rubin архитектура Feynman планируется к выходу лишь в 2028 году. Если «зелёные» не поменяют планов, Feynman будет конкурировать уже с AMD Instinct MI600, а MI500 останется противостоять «всего лишь» Nvidia Rubin. Дополнительной информации о MI600 на архитектуре CDNA Next пока нет, но AMD раскрыла некоторые подробности о MI500 на CDNA 6 и с памятью HBM4E, которую Samsung и SK hynix предложили лишь считанные недели назад. Помимо традиционных медных, в MI500 впервые станут использоваться оптические соединения; процессоры будут производиться по техпроцессу 2 нм.

AMD продаёт ИИ-ускорители в формате полного комплекта — серверных стоек с процессорами и сетевыми чипами: среди покупателей Helios AI Rack числятся такие крупные клиенты как Anthropic и Microsoft. За актуальными AMD Helios в 2027 году последуют AMD Helios 500. Они получат энергоэффективные варианты процессоров Epyc 9006 семейства Verano на архитектуре Zen 6; инфраструктурную часть возьмут на себя сетевые контроллеры Pensando Como и сетевые процессоры Monza. Если далее всё пойдёт по плану, к 2028 году будет готова платформа AMD Helios 600. В её состав войдут ускорители Instinct MI600 и, предположительно, центральные процессоры Ferrara — энергоэффективный вариант Florence с ядрами Zen 7. Сетевые решения — снова Pensando, но уже Palma и Levanzo.

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Теги: amd, instinct, helios, роадмап, ии-чип
amd, instinct, helios, роадмап, ии-чип
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