Ярость, любовь и битва за будущее мутантов: Sony показала насыщенный сюжетный трейлер Marvel’s Wolverine

Рекламная машина Sony Interactive Entertainment продолжает набирать обороты. Представлен сюжетный трейлер предстоящего супергеройского боевика Marvel’s Wolverine от студии Insomniac Games (дилогия Marvel’s Spider-Man).

Напомним, по сюжету в поисках ответов на вопросы своего тёмного прошлого Росомаха отправляется на опасные экскурсии островного города-государства Мадрипур, морозной глуши Канады и узких улочек Токио.

Представленный на фестивале San Diego Comic-Con новый кинематографический трейлер Marvel’s Wolverine растянулся без малого на две минуты и демонстрирует сразу несколько потенциальных сюжетных линий.

Росомахе в Marvel’s Wolverine придётся разбираться с проблемами сосуществования мутантов и людей, раскрывать тайну собственного прошлого и не позволять ярости поглотить его личность.

В ролике засветились орден злых магов ниндзя «Рука» с Леди Смертельный Удар во главе, заклятый враг Росомахи — Саблезубый — и потенциальный романтический интерес в лице Джин Грей.

Обещают полное драматических поворотов приключение, захватывающие дух заскриптованные сцены, небывалый уровень детализации, механику ярости, «мясистую» систему повреждений и полноценную дисковую версию.

Marvel’s Wolverine поступит в продажу 15 сентября 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5 по цене от $70. В соответствии с новой стратегией Sony в отношении главных эксклюзивов PlayStation на PC игра не выйдет.