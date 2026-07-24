«Вы храбро сражались»: многообещающий шутер про гладиаторов далёкого будущего Ncore отменён

Российский издатель и разработчик Astrum Entertainment после девяти месяцев затишья прояснил дальнейшую судьбу амбициозного условно-бесплатного футуристического командного PvPvE-шутера от первого лица Ncore.

Напомним, Ncore была представлена на исходе 2024 года и с тех пор прошла через два публичных альфа-тестирования. С завершения второго прошлой осенью о проекте ничего слышно не было. Релиз ожидался в 2026-м.

Как стало известно, Astrum приняла «непростое, но важное для развития» компании решение — свернуть разработку и закрыть Ncore. Сайт игры скоро отключат, а соцсети оставят открытыми (но уберут возможность комментирования).

«Понимаем, что такую новость никто не хотел услышать. Ваши отзывы, критика и поддержка были по-настоящему важны для команды. Они повлияют на то, какими будут наши следующие игры», — заверила Astrum.

Причины отмены Ncore в Astrum не раскрыли, но поблагодарили игроков за интерес к проекту: «Вы храбро сражались на арене, проявляя удивительные способности к тактике и стратегии, побеждали опасных соперников, заключали союзы и отправлялись в бой плечом к плечу с новыми друзьями».

Игрокам в роли гладиаторов далёкого будущего предстояло сражаться на мультиарене Гексадроме с постоянно меняющимся окружением: от средневековых замков и окопов Первой мировой войны до зомби-апокалипсиса в современной Америке.

Ncore создавалась для Steam, VK Play и Astrum Play. Обещали динамичные сражения формата «три на три», трансформирующееся оружие, графику на Unreal Engine 5, поддержку русского и английского языков.