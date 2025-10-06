NCORE — жетонов и зрелищ! Предварительный обзор

Реклама | ООО «АСТРУМ ЛАБ» ИНН 7714855886 erid: F7NfYUJCUneTSxyQPeyn

Жанр Многопользовательский экшен Издатель Astrum Entertainment Разработчик Astrum Entertainment Минимальные требования Процессор Intel Core i5-4670K 3,4 ГГц / AMD Ryzen 3 1200 3,1 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5600 XT, 80 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 ГГц, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 5700, 80 Гбайт на SSD-накопителе Дата выхода Не анонсирована Возрастной ценз От 12 лет Локализация Звук и текст Платформы PC Официальный сайт

Восемь команд по три бойца выходят на мультиарену — сверхтехнологичное боевое пространство, состоящее из множества гексов, своеобразных тематических арен, которое постоянное меняется. Небольшое вступительное слово конферансье — и вот начинается жара. Цель гладиаторов каждой из команд — собрать как можно больше особых жетонов. И за эту ценную валюту здесь бьются насмерть — вам предстоит столкнуться как с соперниками из другой команды, так и с боевыми киборгами, мимикрирующими под средневековых рыцарей, зомби, солдат времён Первой мировой и даже под существ из фольклора. Многообразны и декорации схваток — бои развернутся на аэродромах, в готических храмах, на полях военных действий, в заброшенных шахтах, жутких болотах, посреди мегаполисов или на обычной заправке и даже у Стоунхенджа. Может показаться, что базовая концепция NCORE довольно заковыристая, но на деле уже с первого матча чувствуешь себя как дома, ведь, несмотря на оригинальную концепцию, игра предлагает лучшие жанровые элементы.

⇡#Лучшее из всех миров

Игровой цикл NCORE не будет вам в новинку, если вы знакомы с проектами поджанров королевской битвы и арена-шутеров. Вам предстоит передвигаться от одной точки интереса к другой в поисках лучшей экипировки, оружия и жетонов, которые потребуются для победы. Каждую подобную зону будут охранять ИИ-противники, в определённых местах ещё и особенно свирепые. Встречаются и боссы, свалить которых в одиночку будет практически невозможной задачей. Но под напором командных усилий и такой противник падёт, оставив после себя особенно ценную добычу.

Но даже повелители арен не оказываются столь же серьёзной угрозой, как игроки из других команд. Впрочем, ничто не мешает вашей команде играть агрессивно, специально охотясь за другими гладиаторами. Однако, инициируя контакт, стоит помнить, что цена гибели в стычке — все жетоны в карманах, а ещё — мощь. После гибели вас вернёт на базу команды, а ваши стволы потеряют один уровень редкости (например, с зелёного до белого), а значит, и цифры в характеристиках. Будете погибать слишком часто — и разрыв с другой командой превратится в пропасть.

Словом, не стоит лишний раз лезть на рожон, особенно против тех, чья экипировка явно лучше. В такие моменты стоит перегруппироваться на относительно безопасном гексе и без суеты пособирать ценные ресурсы. Правда, никто не гарантирует, что спустя пару десятков секунд бойня не начнётся уже здесь. Ведь в NCORE события разворачиваются стремительно — вот вы собираете «лут» на арене «Мельница», а вот выпрыгиваете сквозь голографическую завесу и несётесь на своём глайдере по мультиарене в новый гекс, который симулирует мегаполис, кишащий живыми мертвецами. Тут зачищаете пару зон и, преисполнившись силой, несётесь в Храм ведьмы — биться с боссом. А там уже идёт заварушка, выбраться из которой с победой можно только огневой мощью и хитростью. Так, дождавшись удачного момента, вы проворачиваете скоординированную командную атаку, после чего триумфально набиваете карманы жетонами и добычей высшего качества.

Всё это боевое раздолье разворачивается в рамках четырёх раундов, в начале каждого из которых происходит ротация гексов, а также особых условий внутри каждого из них. Где-то будет отключена возможность пользоваться огнестрелом и придётся уповать только на ближний бой — зато удары будут высасывать здоровье и броню; на другом гексе количество добываемых жетонов будет увеличено вдвое, что, естественно, привлечёт и вражеские команды; а на следующем можно будет делать тройные прыжки, и, в случае столкновения, бой обретёт совершенно безумную динамику. Разумеется, смена гексов, их особых эффектов и их расположение ощутимо влияют на планирование и тактику. А в каждом раунде приходится адаптироваться под ситуацию буквально на лету.

В целом система мультиарены ощущается чрезвычайно свежо — и сама концепция незаурядная, и благодаря постоянной смене эффектных декораций и условий окружения тут просто некогда скучать. Каждый матч в NCORE не будет похож на предыдущий: один вы безвылазно проведёте в ожесточённых заварушках с другими командами; следующий матч протечёт в партизанском сборе жетонов по локациям с минимумом огневых контактов с живыми противниками, в стремлении победить по сумме сданных трофеев; а на третий раз ваша команда с самого начала попытается доминировать, совершив дерзкий налёт на сложную зону. И, преуспев и раздобыв качественную экипировку, начнёт беспощадную охоту на соперников.

К слову, участвовать в перестрелках в NCORE — одно удовольствие. Арсенал приличный и разнообразный — найдётся ствол на любой вкус. Есть и мощные снайперские винтовки, и скорострельные пистолеты-пулемёты, и убийственные на ближней дистанции дробовики, и универсальные штурмовые винтовки. И даже в рамках одной категории стволы разнятся показателями урона, скорострельности, эффективной дальности и вместимости боезапаса. Ощущения от стрельбы из разных калибров тоже варьируются: каждая пушка чувствуется по-своему и у каждой есть свои особенности, приноровившись к которым вы обретёте смертоносное преимущество. Но, главное, из каждой единицы арсенала просто приятно стрелять — отдача, звуки и регистрация попаданий исключительно сочные.

Впрочем, чтобы уверенно доминировать на мультиарене, одной огневой мощи может быть недостаточно, ведь TTK [time to kill, время, которое требуется на устранение другого игрока] в NCORE довольно большой, особенно это чувствуется в боях один на один. Для повышения шансов на победу в стычке стоит помнить про специальные гаджеты, под которые у гладиаторов предусмотрен отдельный слот. Его может занять как классическая граната, обеспечивающая взрывной аргумент в любом споре за добычу, так и более тонкие опции вроде щита, которые уменьшит входящий урон; баррикады, за которой можно экстренно укрыться от пуль противников; или же реактивных ботинок, дающих возможность делать высокий прыжок и сеять смерть с небес.

Отдельно хочется отметить и приятный контроль над персонажем. В NCORE гладиаторы лихо запрыгивают на стены, стреляют в подкате и вообще весьма мобильны, что значительно повышает динамику схваток. Да ещё и по зонам расставлены зиплайны и точки для усиленных прыжков, которые дают возможность исполнять совершенно дикие эквилибристические связки. Это заряжает каждый матч необычайным куражом, а из горнила схватки не хочется вылезать часами.

***

NCORE — амбициозный и многообещающий проект, обернувший множество отличных механик в зрелищную и оригинальную оболочку. И текущее альфа-тестирование лишь подогревает интерес к релизной версии игры, которую лично я с нетерпением жду.

Если вы любите жанр арена-шутеров, то спешите попробовать NCORE прямо сейчас, ведь открытое тестирование продлится до 8 октября. К тому же в этой «альфе» проходит событие «Путь гладиатора», за участие в котором можно получить награды — они сохранятся к релизу. Отличный повод примерить на себя титул гладиатора мультиарены.

