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AMD: рынок ИИ-ускорителей вырастет до $1,4 трлн и сравняется со всей полупроводниковой отраслью

Если руководители Intel на этой неделе делились прогнозами по траектории развития компьютерной отрасли в привязке к публикации отчётности за второй квартал, то генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) для высказываний на эту тему воспользовалось трибуной корпоративного мероприятия в Сан-Франциско, в ходе которого были представлены новинки серверного назначения.

Источник изображения: AMD

Лиза Су оценила ёмкость рынка ИИ-ускорителей в $1,4 трлн по состоянию на 2030 год. «Он вырастет до размера всей полупроводниковой отрасли в её нынешнем состоянии. Мы также видим рост на рынке серверных CPU из-за инференса. Количество агентов выросло с миллионов до миллиардов. Каждый клиент, с которым мы говорили, заявил, что это только начало. Мы ожидаем, что рынок серверных CPU вырастет с $25 млрд до более чем $200 млрд в течение ближайших четырёх лет», — заявила глава AMD.

Она добавила, что эти условия создают новые возможности не только для центров обработки данных: «По мере того, как ИИ становится всё большей частью нашей жизни, мы будем нуждаться в большем количестве устройств, которые смогут с ним работать там, где мы находимся». В прошлом году ёмкость рынка вычислительных решений выросла до $365 млрд, по оценкам главы AMD, а к 2030 году она достигнет $2 трлн, как минимум. Лиза Су призналась, что анализировать рыночную статистику становится всё сложнее, поскольку ситуация меняется каждые несколько месяцев.

Глава AMD высоко оценила спрос со стороны клиентов на новейшие серверные процессоры EPYC поколения Venice, которые сейчас уже выпускаются серийно. Каждый крупный облачный провайдер будет их использовать, по словам Лизы Су. О планах по регулярному обновлению ассортимента серверной продукции AMD ранее рассказывалось в нашем отдельном материале.

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Теги: amd, лиза су, аналитика, ии, ии-чип
amd, лиза су, аналитика, ии, ии-чип
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