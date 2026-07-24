Прекращение выпуска дисков для PlayStation не отразится на индустрии, считают в Ubisoft

Спустя три недели после объявления Sony о прекращении поддержки дисков для PlayStation к 2028 году в Ubisoft прокомментировали это решение. В ходе конференции с аналитиками, посвящённой квартальному отчёту, компания поделилась своим видением ситуации. В Ubisoft считают, что полный переход к цифровому формату вряд ли отразится на игровой индустрии.

Генеральный директор Ив Гиймо (Yves Guillemot) заявил, что на примере ПК можно сказать, что это будет способствовать росту рынка, поскольку полностью цифровые магазины, такие как Steam, привели к большей, а не меньшей популярности ПК-гейминга в последние годы.

Кроме того, возможность выпускать только цифровые версии поможет сделать консоли более доступными. Гиймо отметил, что этот переход имеет свои плюсы и минусы, но существенно на рынке не отразится.

Вполне понятно, что Sony не желает делиться прибылью с магазинами, продающими физические диски с играми. В случае продажи цифровых копий собственных игр, таких как Marvel’s Wolverine, компания получает 100 % дохода, в отличие от доли, получаемой при продажах дисков.

Некоторые аналитики полагают, что рост стоимости компонентов, отражающийся на себестоимости PlayStation 6, вынудил Sony искать способы экономии в других областях.

Однако для потребителей «минусы» вполне очевидны: отсутствие права собственности, возможные проблемы с долгосрочным сохранением цифровых копий и исчезновение рынка подержанных игр, который способствовал более низким ценам.

И пока эксперты говорят о незначительном влиянии данного решения Sony на индустрию, тысячи поклонников PlayStation, активно выражают своё недовольство таким подходом в социальных сетях и на видеоплатформах.