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Прекращение выпуска дисков для PlayStation не отразится на индустрии, считают в Ubisoft

Спустя три недели после объявления Sony о прекращении поддержки дисков для PlayStation к 2028 году в Ubisoft прокомментировали это решение. В ходе конференции с аналитиками, посвящённой квартальному отчёту, компания поделилась своим видением ситуации. В Ubisoft считают, что полный переход к цифровому формату вряд ли отразится на игровой индустрии.

Источник изображения: Nikita Kostrykin/unsplash.com

Источник изображения: Nikita Kostrykin/unsplash.com

Генеральный директор Ив Гиймо (Yves Guillemot) заявил, что на примере ПК можно сказать, что это будет способствовать росту рынка, поскольку полностью цифровые магазины, такие как Steam, привели к большей, а не меньшей популярности ПК-гейминга в последние годы.

Кроме того, возможность выпускать только цифровые версии поможет сделать консоли более доступными. Гиймо отметил, что этот переход имеет свои плюсы и минусы, но существенно на рынке не отразится.

Вполне понятно, что Sony не желает делиться прибылью с магазинами, продающими физические диски с играми. В случае продажи цифровых копий собственных игр, таких как Marvel’s Wolverine, компания получает 100 % дохода, в отличие от доли, получаемой при продажах дисков.

Некоторые аналитики полагают, что рост стоимости компонентов, отражающийся на себестоимости PlayStation 6, вынудил Sony искать способы экономии в других областях.

Однако для потребителей «минусы» вполне очевидны: отсутствие права собственности, возможные проблемы с долгосрочным сохранением цифровых копий и исчезновение рынка подержанных игр, который способствовал более низким ценам.

И пока эксперты говорят о незначительном влиянии данного решения Sony на индустрию, тысячи поклонников PlayStation, активно выражают своё недовольство таким подходом в социальных сетях и на видеоплатформах.

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Теги: ubisoft, sony, игровые консоли, диски
ubisoft, sony, игровые консоли, диски
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