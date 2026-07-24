Apple выплатит $250 млн покупателям iPhone из-за задержки Apple Intelligence

В прошлом году против Apple был подан коллективный иск после задержки запуска некоторых функций Siri и Apple Intelligence, анонсированных на WWDC 2024. В иске утверждалось, что Apple продвигала и рекламировала возможности ИИ, которых на тот момент не существовало, а маркетинг Apple вызвал «беспрецедентный ажиотаж», чтобы «убедить потребителей обновить устройство по более высокой цене». Урегулирование этого коллективного иска обойдётся Apple в $250 млн.

Вопреки заявлениям ответчика о продвинутых возможностях ИИ, продукты предлагали значительно ограниченную или полностью отсутствующую версию, вводя потребителей в заблуждение относительно её реальной полезности и производительности. Хуже того, ответчик рекламировал свою продукцию, основываясь на этих преувеличенных возможностях ИИ, заставляя потребителей верить, что они покупают устройство с функциями, которых не существует или которые были существенно искажены.

Apple согласилась урегулировать иск в декабре, а условия урегулирования были объявлены в мае. Предложение Apple о мировом соглашении получило предварительное одобрение судьи на прошлой неделе после слушания, состоявшегося 8 июля. Это означает, что дело может перейти к следующему этапу. Судья отклонил аргумент о том, что предлагаемое соглашение объединяет участников коллективного иска с очень разными суммами требований. В рамках урегулирования Apple не признает никаких нарушений.

В число имеющих право на компенсацию входят люди, которые приобрели модели iPhone с поддержкой Apple Intelligence в период с 10 июня 2024 года, когда Apple анонсировала эти функции, по 29 марта 2025 года, вскоре после того, как Apple отложила их внедрение. На выплаты могу рассчитывать владельцы следующих устройств:

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max.

Компания Apple выплатит $250 млн в рамках мирового соглашения, но часть этой суммы уйдёт на гонорары юристов. Для самих пользователей iPhone выплата, как ожидается, составит $25 за каждое соответствующее требованиям устройство. Сумма не является окончательной и зависит от точного количества поданных заявок. Если больше пользователей подадут заявки, сумма выплаты может быть ниже. Если заявок будет меньше, максимальная выплата составит $95 за каждое соответствующее требованиям устройство.

На данный момент пользователям iPhone, соответствующим требованиям, ничего делать не нужно. Теперь, когда дело официально получило предварительное одобрение, оно может перейти к следующему этапу. В рамках этого процесса уведомления о приёме заявок будут разосланы в течение 45 дней с момента одобрения на прошлой неделе — то есть не позднее 31 августа 2026 года.

Для подачи заявки пользователю потребуется предоставить доказательство покупки соответствующего требованиям устройства, например, серийный номер, информацию об учётной записи Apple и номер телефона. Компания Verita Global, администратор урегулирования спора, должна создать специальный сайт для подачи заявок, но на данный момент он пока недоступен. Сам процесс выплат займёт довольно длительное время. Окончательное слушание по утверждению выплат состоится не раньше 29 сентября 2027 года, а чеки будут отправлены не позднее чем через 60 дней после этого.