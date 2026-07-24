Сегодня 24 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Qualcomm готовится резко увеличить цены ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Qualcomm готовится резко увеличить цены на свои процессоры для смартфонов

Многочисленные рассуждения аналитиков про влияние дефицита памяти на рынок смартфонов уже вынудили многих обывателей свыкнуться с мыслью, что дорогие модели станут ещё дороже, а бюджетные просто исчезнут с рынка вместе с отдельными их производителями. Оказывается, поставляющая процессоры для смартфонов Qualcomm тоже готовится задрать цены.

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Источник изображения: Qualcomm Technologies

По крайней мере, агентство Bloomberg сообщило, что в конце этой недели клиенты данной американской компании получили от неё письмо с уведомлением о предстоящем повышении цен на продукцию этой марки. Поставляемые после 1 сентября процессоры Qualcomm будут предлагаться уже по более высоким ценам, прирост будет измеряться двузначной величиной в процентах. Свои действия Qualcomm оправдывает отсутствием возможности и дальше сдерживать перенос возросших расходов на стоимость продукции, а также необходимостью переключиться на альтернативные источники компонентов и сырья.

Qualcomm сама не производит собственные процессоры, а поручает это делать контрактным производителям типа TSMC, причём старается всегда диверсифицировать источники, не ограничиваясь единственным поставщиком. Бум ИИ сместил приоритеты партнёров Qualcomm, поэтому она наверняка сейчас способна получать меньшее количество своей продукции, причём по более высоким ценам. Инвесторы встретили эти слухи ростом спроса на акции Qualcomm и сопутствующим подъёмом их курсовой стоимости, ведь повышение цен на продукцию компании должно способствовать росту её выручки. По крайней мере, возросшие цены отчасти смогут компенсировать снижение объёмов продаж процессоров из-за дефицита памяти. Samsung и Intel могли бы выручить компании типа Qualcomm, предложив услуги по контрактному производству процессоров на более выгодных условиях, но в этой сфере важны и технические параметры продукции, которые заказчиков могут не устраивать в данном случае.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Кризис не щадит: Nothing сократит штат и уйдёт из ряда стран, если слухи верны
Apple заставляет поставщиков удешевить OLED-дисплеи для iPhone 18 — всё из-за дефицита памяти
Новые смартфоны Samsung первыми получили Gemini Intelligence и локальную модель Gemini Nano 4
Samsung пожертвовала долговечностью батарей ради увеличения их ёмкости в новых Galaxy Z Fold
В Samsung объяснили, почему Galaxy Z Fold8 в Корее оказались намного дешевле
HMD представила вдохновлённый Nokia Lumia телефон с сенсорным экраном, ИИ-функциями и ценой $70
Теги: qualcomm, qualcomm snapdragon, цены, слухи, рынок смартфонов
qualcomm, qualcomm snapdragon, цены, слухи, рынок смартфонов
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Россияне массово пробуют альтернативы Telegram и Max — активнее всего растёт аудитория турецкого BiP
Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod
Столкновение с карликовой галактикой опрокинуло Млечный Путь набок, выяснили учёные
ЕС оштрафовал Google на €890 млн и потребовал переделать «Поиск» и «Play Маркет»
Microsoft принудила LG перестать донимать пользователей мониторов рекламой, но инцидент не исчерпан
Apple выплатит $250 млн покупателям iPhone из-за задержки Apple Intelligence 2 ч.
Американские бигтехи встали на защиту открытых ИИ-моделей — они «стимулируют инновации» 2 ч.
Взгляд в будущее: глобальный сбой PlayStation Network нарушил работу цифровых игр 2 ч.
«Вот так и должна выглядеть стратегия по 40K»: больше часа «живого» геймплея Total War: Warhammer 40,000 привели фанатов в восторг 3 ч.
В Facebook появилось сканирование лица — так пользователь подтвердит, что он не бот 4 ч.
Видео займут весь экран: Facebook станет ещё больше похож на TikTok после потери миллионов пользователей 4 ч.
IO Interactive тайком удалила Denuvo из 007 First Light спустя всего два месяца после релиза 4 ч.
ChatGPT вошёл в список самых подделываемых брендов в интернете 5 ч.
Кнопку Copilot в Windows 11 наконец можно отключить, но Microsoft продолжит ставить её на новые ПК 5 ч.
Торговая марка выдала название загадочной новой Kingdom Come 6 ч.
Samsung пожертвовала долговечностью батарей ради увеличения их ёмкости в новых Galaxy Z Fold 43 мин.
В Samsung объяснили, почему Galaxy Z Fold8 в Корее оказались намного дешевле 50 мин.
AMD похвасталась победой Epyc на Zen 6 над Nvidia Vera — но сравнение вызвало вопросы 2 ч.
Кризис не щадит: Nothing сократит штат и уйдёт из ряда стран, если слухи верны 2 ч.
Прекращение выпуска дисков для PlayStation не отразится на индустрии, считают в Ubisoft 2 ч.
Gigabyte тоже наделила свои материнские платы поддержкой китайской памяти CXMT DDR5 2 ч.
В стремлении стать ИИ-сверхдержавой Великобритания не учла растущие потребности ЦОД в воде 3 ч.
Налог на дно: Орегон намерен взимать ежегодные сборы за прокладку кабелей в прибрежной зоне 4 ч.
Apple заставляет поставщиков удешевить OLED-дисплеи для iPhone 18 — всё из-за дефицита памяти 4 ч.
Историческая сделка: в этот день двадцать лет назад AMD объявила о поглощении ATI 4 ч.