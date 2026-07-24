Qualcomm готовится резко увеличить цены на свои процессоры для смартфонов

Многочисленные рассуждения аналитиков про влияние дефицита памяти на рынок смартфонов уже вынудили многих обывателей свыкнуться с мыслью, что дорогие модели станут ещё дороже, а бюджетные просто исчезнут с рынка вместе с отдельными их производителями. Оказывается, поставляющая процессоры для смартфонов Qualcomm тоже готовится задрать цены.

По крайней мере, агентство Bloomberg сообщило, что в конце этой недели клиенты данной американской компании получили от неё письмо с уведомлением о предстоящем повышении цен на продукцию этой марки. Поставляемые после 1 сентября процессоры Qualcomm будут предлагаться уже по более высоким ценам, прирост будет измеряться двузначной величиной в процентах. Свои действия Qualcomm оправдывает отсутствием возможности и дальше сдерживать перенос возросших расходов на стоимость продукции, а также необходимостью переключиться на альтернативные источники компонентов и сырья.

Qualcomm сама не производит собственные процессоры, а поручает это делать контрактным производителям типа TSMC, причём старается всегда диверсифицировать источники, не ограничиваясь единственным поставщиком. Бум ИИ сместил приоритеты партнёров Qualcomm, поэтому она наверняка сейчас способна получать меньшее количество своей продукции, причём по более высоким ценам. Инвесторы встретили эти слухи ростом спроса на акции Qualcomm и сопутствующим подъёмом их курсовой стоимости, ведь повышение цен на продукцию компании должно способствовать росту её выручки. По крайней мере, возросшие цены отчасти смогут компенсировать снижение объёмов продаж процессоров из-за дефицита памяти. Samsung и Intel могли бы выручить компании типа Qualcomm, предложив услуги по контрактному производству процессоров на более выгодных условиях, но в этой сфере важны и технические параметры продукции, которые заказчиков могут не устраивать в данном случае.