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Китайскую ракету во время запуска поразила молния, но она всё равно успешно вывела спутник на орбиту

Очевидцы в Китае запечатлели на этой неделе, как в ракету-носитель Long March-3B по время запуска ударила молния. Несмотря на инцидент, запуск прошёл успешно. Ракета вывела на орбиту новый спутник связи.

Источник изображения: YouTube / The Launch Pad

Источник изображения: YouTube / The Launch Pad

В четверг, 23 июля, с космодрома Сичан в Китае стартовала ракета Long March-3B, несущая на борту спутник связи для вывода на геостационарную орбиту. Примерно через 30 секунд после старта в ракету ударила молния, вызвав изумлённые возгласы людей, собравшихся неподалёку, чтобы посмотреть на запуск.

По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), несмотря на удар молнии, ракета вывела спутник на запланированную орбиту. Аппарат будет помогать передавать информацию на космическую станцию «Тяньгун», а также использоваться в рамках других пилотируемых миссий.

Как пишет Space.com, это не первый случай, когда молния ударяет в ракету вскоре после старта. И не все такие инциденты заканчиваются столь же удачно, как в случае с китайской ракетой Long March-3B. Известно, что молния дважды ударила в ракету Saturn V Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) при запуске Apollo 12 — второй в истории миссии по высадке человека на Луну. Согласно отчёту NASA, опубликованному после миссии, некоторые второстепенные приборы и датчики получили «необратимые повреждения» от ударов молнии. Тем не менее миссия, как и планировалось, доставила астронавтов Чарльза Конрада (Charles Conrad), Алана Бина (Alan Bean) и Ричарда Гордона (Richard Gordon) на спутник Земли.

Относительно недавно, в 2019 году, молния ударила в российскую ракету «Союз» вскоре после запуска. Несмотря на инцидент, ракета-носитель смогла вывести на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М».

В 1987 году молния ударила в ракету Atlas/Centaur-67 компании United Launch Alliance, что привело к неисправности одного из компьютеров, управлявших ракетой, и «в конечном итоге — к разрушению ракеты», — говорилось в отчёте NASA об этом инциденте. Этот случай побудил американское аэрокосмическое агентство разработать набор строгих правил (Lightning Launch Commit Criteria, LLCC), определяющих, при каких погодных условиях космические запуски запрещены. Главная задача — защитить ракету и полезную нагрузку от двух угроз: естественных молний и молний, которые может спровоцировать сама ракета. «Со времён запуска ракеты Atlas/Centaur-67 и внедрения строгих критериев LLCC ни одна другая ракета-носитель не спровоцировала удар молнии и не была поражена молнией при запуске в США», — говорится в техническом документе NASA, описывающем эти критерии.

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Теги: китай, космическая миссия, ракета-носитель, молния, видео
китай, космическая миссия, ракета-носитель, молния, видео
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